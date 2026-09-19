Seçim Şanlıurfa SURUÇ Seçim Sonuçları – SURUÇ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa SURUÇ

Hatice Çevik

HDP
%59,4
25.767 oy

Mustafa Yüksel

AK Parti
%34,7
15.059 oy

Diğer

%6
2.581 oy
Şanlıurfa - SURUÇ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 225 / 225
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %59,4
  • %34,7
  • %3,1
  • %1,6
  • %0,8
  • %59,4
  • %34,7
  • %3,1
  • %1,6
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
  • %44
  • %0,3
  • %0,1
  • %0
  • %52,6
  • %44
  • %0,3
  • %0,1
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hatice Çevik HDP
  • Mustafa Yüksel AK Parti
  • Mehmet Şener SP
  • Kemal Eşsiz CHP
  • Tuba Coşkun İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79,1
  • Toplam seçmen59.229
  • Kullanılan oy46.831
  • Geçerli oy43.407
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1455.070
  • 30 Mar 1445.899
  • 30 Mar 1443.841
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Suruç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 225 / 225
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %34,7
  • %34,7
  • %34,7
  • %34,7
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,4
  • %1,6
  • %0,8
  • %2,4
  • %1,6
  • %0,8
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • %62,9
  • %59,4
  • %3,1
  • %0,3
  • %62,9
  • %59,4
  • %3,1
  • %0,3
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hatice Çevik HDP
  • Mustafa Yüksel AK Parti
  • Mehmet Şener SP
  • Kemal Eşsiz CHP
  • Tuba Coşkun İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79,1
  • Toplam seçmen59.229
  • Kullanılan oy46.831
  • Geçerli oy43.407
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1455.070
  • 30 Mar 1445.899
  • 30 Mar 1443.841
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Suruç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SURUÇ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 225 / 225
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %59,4
    25.767 oy
  • %34,7
    15.059 oy
  • %3,1
    1.359 oy
  • %59,4
    25.767 oy
  • %34,7
    15.059 oy
  • %3,1
    1.359 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
    23.050 oy
  • %44
    19.282 oy
  • %0,3
    114 oy
  • %52,6
    23.050 oy
  • %44
    19.282 oy
  • %0,3
    114 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %1,6
    697 oy
  • %0,8
    343 oy
  • %0,3
    109 oy
  • %1,6
    697 oy
  • %0,8
    343 oy
  • %0,3
    109 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    65 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    240 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0
  • %0,5
    240 oy
  • BTP
  • %0,2
    73 oy
  • %0,2
    73 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    300 oy
  • %0,7
    300 oy

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • MHP
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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