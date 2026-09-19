Seçim Şanlıurfa EYYÜBİYE Seçim Sonuçları – EYYÜBİYE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa EYYÜBİYE

Mehmet Kuş

AK Parti
%73,1
104.857 oy

Halil Yiğit

SP
%23,9
34.351 oy

Diğer

%3
4.309 oy
Şanlıurfa - EYYÜBİYE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 619 / 619
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • BTP
  • %73,1
  • %23,9
  • %1,5
  • %0,7
  • %0,4
  • %73,1
  • %23,9
  • %1,5
  • %0,7
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,4
  • %22,9
  • %0
  • %0,3
  • %0,5
  • %55,4
  • %22,9
  • %0
  • %0,3
  • %0,5
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Kuş AK Parti
  • Halil Yiğit SP
  • Murat Demirkan İYİ Parti
  • Ahmet Işık BBP
  • Gülay Gözoğlu BTP
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen188.508
  • Kullanılan oy151.863
  • Geçerli oy143.517
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14173.392
  • 30 Mar 14149.090
  • 30 Mar 14140.872
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eyyübiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 619 / 619
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %73,1
  • %73,1
  • %73,1
  • %73,1
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %1,5
  • %1,5
  • %1,5
  • %1,5
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • BTP
  • %25,5
  • %23,9
  • %0,7
  • %0,4
  • %25,5
  • %23,9
  • %0,7
  • %0,4
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Kuş AK Parti
  • Halil Yiğit SP
  • Murat Demirkan İYİ Parti
  • Ahmet Işık BBP
  • Gülay Gözoğlu BTP
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen188.508
  • Kullanılan oy151.863
  • Geçerli oy143.517
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14173.392
  • 30 Mar 14149.090
  • 30 Mar 14140.872
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eyyübiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

EYYÜBİYE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 619 / 619
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • %73,1
    104.857 oy
  • %23,9
    34.351 oy
  • %1,5
    2.099 oy
  • %73,1
    104.857 oy
  • %23,9
    34.351 oy
  • %1,5
    2.099 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,4
    78.043 oy
  • %22,9
    32.209 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,4
    78.043 oy
  • %22,9
    32.209 oy
  • %0
  • BBP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,7
    1.038 oy
  • %0,4
    557 oy
  • %0,2
    317 oy
  • %0,7
    1.038 oy
  • %0,4
    557 oy
  • %0,2
    317 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    418 oy
  • %0,5
    667 oy
  • %0,6
    884 oy
  • %0,3
    418 oy
  • %0,5
    667 oy
  • %0,6
    884 oy
  • VP
  • %0,2
    298 oy
  • %0,2
    298 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • MHP
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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