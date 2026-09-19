Seçim Şanlıurfa HALİLİYE Seçim Sonuçları – HALİLİYE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa HALİLİYE

Mehmet Canpolat

AK Parti
%65,5
104.365 oy

Mustafa Hekimoğlu

SP
%31,4
50.007 oy

Diğer

%4
5.017 oy
Şanlıurfa - HALİLİYE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 699 / 699
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %65,5
  • %31,4
  • %1,7
  • %0,5
  • %0,5
  • %65,5
  • %31,4
  • %1,7
  • %0,5
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %71,4
  • %2,6
  • %0
  • %0,5
  • %0,2
  • %71,4
  • %2,6
  • %0
  • %0,5
  • %0,2
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Canpolat AK Parti
  • Mustafa Hekimoğlu SP
  • Mustafa Reşat Dağ İYİ Parti
  • Eyyüp Kurtboğan BBP
  • Ramazan Fırat DP
  • Katılım oranı % 79,5
  • Toplam seçmen208.590
  • Kullanılan oy165.933
  • Geçerli oy159.389
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14190.530
  • 30 Mar 14165.061
  • 30 Mar 14159.867
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Haliliye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 699 / 699
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %65,5
  • %65,5
  • %65,5
  • %65,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %1,7
  • %1,7
  • %1,7
  • %1,7
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %32,8
  • %31,4
  • %0,5
  • %0,5
  • %32,8
  • %31,4
  • %0,5
  • %0,5
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Canpolat AK Parti
  • Mustafa Hekimoğlu SP
  • Mustafa Reşat Dağ İYİ Parti
  • Eyyüp Kurtboğan BBP
  • Ramazan Fırat DP
  • Katılım oranı % 79,5
  • Toplam seçmen208.590
  • Kullanılan oy165.933
  • Geçerli oy159.389
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14190.530
  • 30 Mar 14165.061
  • 30 Mar 14159.867
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Haliliye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HALİLİYE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 699 / 699
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • %65,5
    104.365 oy
  • %31,4
    50.007 oy
  • %1,7
    2.687 oy
  • %65,5
    104.365 oy
  • %31,4
    50.007 oy
  • %1,7
    2.687 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %71,4
    114.102 oy
  • %2,6
    4.112 oy
  • %0
    0 oy
  • %71,4
    114.102 oy
  • %2,6
    4.112 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • BTP
  • %0,5
    843 oy
  • %0,5
    719 oy
  • %0,3
    539 oy
  • %0,5
    843 oy
  • %0,5
    719 oy
  • %0,3
    539 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    759 oy
  • %0,2
    390 oy
  • %0,4
    600 oy
  • %0,5
    759 oy
  • %0,2
    390 oy
  • %0,4
    600 oy
  • VP
  • %0,1
    229 oy
  • %0,1
    229 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • MHP
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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