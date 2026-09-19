Seçim Şanlıurfa HARRAN Seçim Sonuçları – HARRAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa HARRAN

Mahmut Özyavuz

MHP
%54,9
19.316 oy

Mehmet Özyavuz

DP
%43,9
15.456 oy

Diğer

%1
415 oy
Şanlıurfa - HARRAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • MHP
  • DP
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %54,9
  • %43,9
  • %0,6
  • %0,4
  • %0,1
  • %54,9
  • %43,9
  • %0,6
  • %0,4
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,5
  • %0,2
  • %0,5
  • %3,3
  • %0,1
  • %39,5
  • %0,2
  • %0,5
  • %3,3
  • %0,1
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mahmut Özyavuz MHP
  • Mehmet Özyavuz DP
  • Mehmet İngin CHP
  • Halit Kılıçaslan SP
  • İbrahim Bürke BBP
  • Katılım oranı % 93,1
  • Toplam seçmen38.723
  • Kullanılan oy36.050
  • Geçerli oy35.187
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.559
  • 30 Mar 1430.437
  • 30 Mar 1429.528
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Harran Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %54,9
  • %54,9
  • %54,9
  • %54,9
  • MİLLET
  • CHP
  • %0,6
  • %0,6
  • %0,6
  • %0,6
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • BBP
  • %44,5
  • %43,9
  • %0,4
  • %0,1
  • %44,5
  • %43,9
  • %0,4
  • %0,1
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mahmut Özyavuz MHP
  • Mehmet Özyavuz DP
  • Mehmet İngin CHP
  • Halit Kılıçaslan SP
  • İbrahim Bürke BBP
  • Katılım oranı % 93,1
  • Toplam seçmen38.723
  • Kullanılan oy36.050
  • Geçerli oy35.187
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.559
  • 30 Mar 1430.437
  • 30 Mar 1429.528
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Harran Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HARRAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • MHP
  • DP
  • %54,9
    19.316 oy
  • %43,9
    15.456 oy
  • %54,9
    19.316 oy
  • %43,9
    15.456 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,5
    11.674 oy
  • %0,2
    63 oy
  • %39,5
    11.674 oy
  • %0,2
    63 oy
  • CHP
  • SP
  • %0,6
    215 oy
  • %0,4
    148 oy
  • %0,6
    215 oy
  • %0,4
    148 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    160 oy
  • %3,3
    981 oy
  • %0,5
    160 oy
  • %3,3
    981 oy
  • BBP
  • BTP
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    15 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    41 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,1
    41 oy
  • %0,1
    17 oy

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • MHP
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3