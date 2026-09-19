Seçim Şanlıurfa VİRANŞEHİR Seçim Sonuçları – VİRANŞEHİR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa VİRANŞEHİR

Salih Ekinci

AK Parti
%47,4
37.330 oy

Hıdır Oktay

HDP
%46,4
36.573 oy

Diğer

%7
4.866 oy
Şanlıurfa - VİRANŞEHİR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 394 / 394
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %47,4
  • %46,4
  • %3,3
  • %1,2
  • %1
  • %47,4
  • %46,4
  • %3,3
  • %1,2
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,5
  • %48,2
  • %0,7
  • %0,3
  • %0
  • %47,5
  • %48,2
  • %0,7
  • %0,3
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Salih Ekinci AK Parti
  • Hıdır Oktay HDP
  • Muhammed Kurt SP
  • Şehmus Dodukanlıoğlu CHP
  • Adnan Çiftçi İYİ Parti
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen102.323
  • Kullanılan oy85.376
  • Geçerli oy78.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1488.169
  • 30 Mar 1477.386
  • 30 Mar 1474.624
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Viranşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 394 / 394
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %47,4
  • %47,4
  • %47,4
  • %47,4
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,2
  • %1,2
  • %1
  • %2,2
  • %1,2
  • %1
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • %50,4
  • %46,4
  • %3,3
  • %0,4
  • %50,4
  • %46,4
  • %3,3
  • %0,4
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Salih Ekinci AK Parti
  • Hıdır Oktay HDP
  • Muhammed Kurt SP
  • Şehmus Dodukanlıoğlu CHP
  • Adnan Çiftçi İYİ Parti
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen102.323
  • Kullanılan oy85.376
  • Geçerli oy78.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1488.169
  • 30 Mar 1477.386
  • 30 Mar 1474.624
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Viranşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

VİRANŞEHİR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 394 / 394
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • %47,4
    37.330 oy
  • %46,4
    36.573 oy
  • %3,3
    2.620 oy
  • %47,4
    37.330 oy
  • %46,4
    36.573 oy
  • %3,3
    2.620 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,5
    35.439 oy
  • %48,2
    35.951 oy
  • %0,7
    506 oy
  • %47,5
    35.439 oy
  • %48,2
    35.951 oy
  • %0,7
    506 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %1,2
    934 oy
  • %1
    808 oy
  • %0,4
    321 oy
  • %1,2
    934 oy
  • %1
    808 oy
  • %0,4
    321 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    229 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    280 oy
  • %0,3
    229 oy
  • %0
  • %0,4
    280 oy
  • BTP
  • %0,2
    183 oy
  • %0,2
    183 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    637 oy
  • %0,9
    637 oy

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • MHP
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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