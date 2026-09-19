Seçim Şanlıurfa HALFETİ Seçim Sonuçları – HALFETİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa HALFETİ

Şeref Albayrak

AK Parti
%54,9
11.172 oy

Abdurrahman Çiftçi

HDP
%37,6
7.640 oy

Diğer

%7
1.529 oy
Şanlıurfa - HALFETİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 110 / 110
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %54,9
  • %37,6
  • %3,4
  • %2,6
  • %1,2
  • %54,9
  • %37,6
  • %3,4
  • %2,6
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37
  • %58,4
  • %0,5
  • %2
  • %0
  • %37
  • %58,4
  • %0,5
  • %2
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şeref Albayrak AK Parti
  • Abdurrahman Çiftçi HDP
  • Kemal Ayhan SP
  • Ekrem Morçiçek CHP
  • Mahmut Yaman İYİ Parti
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen27.030
  • Kullanılan oy22.048
  • Geçerli oy20.341
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.979
  • 30 Mar 1418.686
  • 30 Mar 1417.900
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Halfeti Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 110 / 110
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %54,9
  • %54,9
  • %54,9
  • %54,9
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,8
  • %2,6
  • %1,2
  • %3,8
  • %2,6
  • %1,2
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %41,3
  • %37,6
  • %3,4
  • %0,3
  • %41,3
  • %37,6
  • %3,4
  • %0,3
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şeref Albayrak AK Parti
  • Abdurrahman Çiftçi HDP
  • Kemal Ayhan SP
  • Ekrem Morçiçek CHP
  • Mahmut Yaman İYİ Parti
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen27.030
  • Kullanılan oy22.048
  • Geçerli oy20.341
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.979
  • 30 Mar 1418.686
  • 30 Mar 1417.900
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Halfeti Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HALFETİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 110 / 110
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • %54,9
    11.172 oy
  • %37,6
    7.640 oy
  • %54,9
    11.172 oy
  • %37,6
    7.640 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37
    6.624 oy
  • %58,4
    10.458 oy
  • %37
    6.624 oy
  • %58,4
    10.458 oy
  • SP
  • CHP
  • %3,4
    685 oy
  • %2,6
    531 oy
  • %3,4
    685 oy
  • %2,6
    531 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    85 oy
  • %2
    356 oy
  • %0,5
    85 oy
  • %2
    356 oy
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %1,2
    245 oy
  • %0,3
    68 oy
  • %1,2
    245 oy
  • %0,3
    68 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    205 oy
  • %0
  • %1,1
    205 oy

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • MHP
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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