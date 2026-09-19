Seçim Şanlıurfa BOZOVA Seçim Sonuçları – BOZOVA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa BOZOVA

Suphi Aksoy

AK Parti
%51
14.100 oy

Mahmut Çakmak

HDP
%39,2
10.832 oy

Diğer

%10
2.717 oy
Şanlıurfa - BOZOVA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 155 / 155
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %51
  • %39,2
  • %5,5
  • %2,3
  • %1,5
  • %51
  • %39,2
  • %5,5
  • %2,3
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
  • %45,8
  • %9
  • %0,3
  • %0
  • %41,7
  • %45,8
  • %9
  • %0,3
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Suphi Aksoy AK Parti
  • Mahmut Çakmak HDP
  • Adil Karaçizmeli SP
  • Şıhmüslüm Bayar CHP
  • Mehmet Kaya İYİ Parti
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen35.503
  • Kullanılan oy29.594
  • Geçerli oy27.649
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.815
  • 30 Mar 1427.538
  • 30 Mar 1426.694
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 155 / 155
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %51
  • %51
  • %51
  • %51
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,7
  • %2,3
  • %1,5
  • %3,7
  • %2,3
  • %1,5
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • %45,3
  • %39,2
  • %5,5
  • %0,3
  • %45,3
  • %39,2
  • %5,5
  • %0,3
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Suphi Aksoy AK Parti
  • Mahmut Çakmak HDP
  • Adil Karaçizmeli SP
  • Şıhmüslüm Bayar CHP
  • Mehmet Kaya İYİ Parti
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen35.503
  • Kullanılan oy29.594
  • Geçerli oy27.649
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.815
  • 30 Mar 1427.538
  • 30 Mar 1426.694
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BOZOVA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 155 / 155
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • %51
    14.100 oy
  • %39,2
    10.832 oy
  • %5,5
    1.532 oy
  • %51
    14.100 oy
  • %39,2
    10.832 oy
  • %5,5
    1.532 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    11.144 oy
  • %45,8
    12.230 oy
  • %9
    2.411 oy
  • %41,7
    11.144 oy
  • %45,8
    12.230 oy
  • %9
    2.411 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %2,3
    625 oy
  • %1,5
    401 oy
  • %0,3
    92 oy
  • %2,3
    625 oy
  • %1,5
    401 oy
  • %0,3
    92 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    69 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    134 oy
  • %0,3
    69 oy
  • %0
  • %0,5
    134 oy
  • BTP
  • %0,2
    67 oy
  • %0,2
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    131 oy
  • %0,5
    131 oy

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • MHP
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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