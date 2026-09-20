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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Van

Bedia Özgökçe Ertan

HDP
%53,8
260.495 oy

Necdet Takva

AK Parti
%40,5
196.040 oy

Diğer

%5
27.370 oy
Van İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %53,8
  • %40,5
  • %1,9
  • %1,9
  • %1,1
  • %53,8
  • %40,5
  • %1,9
  • %1,9
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
  • %41,2
  • %0,8
  • %1,3
  • %0
  • %53,1
  • %41,2
  • %0,8
  • %1,3
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
9 4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bedia Özgökçe Ertan HDP
  • Necdet Takva AK Parti
  • Nurettin Beyaz CHP
  • Fethullah Erbaş SP
  • Serkan Saygın İYİ Parti
  • Katılım oranı % 78,4
  • Toplam seçmen654.040
  • Kullanılan oy512.563
  • Geçerli oy483.905
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14577.186
  • 30 Mar 14472.483
  • 30 Mar 14450.302
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Van Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %40,5
  • %40,5
  • %40,5
  • %40,5
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3
  • %1,9
  • %1,1
  • %3
  • %1,9
  • %1,1
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • DSP
  • %56,5
  • %53,8
  • %1,9
  • %0,4
  • %56,5
  • %53,8
  • %1,9
  • %0,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
9 4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bedia Özgökçe Ertan HDP
  • Necdet Takva AK Parti
  • Nurettin Beyaz CHP
  • Fethullah Erbaş SP
  • Serkan Saygın İYİ Parti
  • Katılım oranı % 78,4
  • Toplam seçmen654.040
  • Kullanılan oy512.563
  • Geçerli oy483.905
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14577.186
  • 30 Mar 14472.483
  • 30 Mar 14450.302
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Van Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 4 2 +2
  • MHP 0 0 0
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 9 11 -2
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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