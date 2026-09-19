Seçim Van GEVAŞ Seçim Sonuçları – GEVAŞ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Van GEVAŞ

Murat Sezer

AK Parti
%49,8
7.223 oy

Veysi Şeker

HDP
%44,2
6.411 oy

Diğer

%6
875 oy
Van - GEVAŞ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %49,8
  • %44,2
  • %3,6
  • %1,3
  • %1
  • %49,8
  • %44,2
  • %3,6
  • %1,3
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
  • %47,1
  • %2,3
  • %0,6
  • %0
  • %47,2
  • %47,1
  • %2,3
  • %0,6
  • %0
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
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ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Sezer AK Parti
  • Veysi Şeker HDP
  • Kemal Kuşci SP
  • Musa Baran CHP
  • Salahattin Nergis İYİ Parti
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen18.865
  • Kullanılan oy15.593
  • Geçerli oy14.509
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.579
  • 30 Mar 1414.491
  • 30 Mar 1413.689
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gevaş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %49,8
  • %49,8
  • %49,8
  • %49,8
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,3
  • %1,3
  • %1
  • %2,3
  • %1,3
  • %1
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %47,9
  • %44,2
  • %3,6
  • %0,2
  • %47,9
  • %44,2
  • %3,6
  • %0,2
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Sezer AK Parti
  • Veysi Şeker HDP
  • Kemal Kuşci SP
  • Musa Baran CHP
  • Salahattin Nergis İYİ Parti
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen18.865
  • Kullanılan oy15.593
  • Geçerli oy14.509
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.579
  • 30 Mar 1414.491
  • 30 Mar 1413.689
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gevaş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GEVAŞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • %49,8
    7.223 oy
  • %44,2
    6.411 oy
  • %49,8
    7.223 oy
  • %44,2
    6.411 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
    6.461 oy
  • %47,1
    6.454 oy
  • %47,2
    6.461 oy
  • %47,1
    6.454 oy
  • SP
  • CHP
  • %3,6
    516 oy
  • %1,3
    192 oy
  • %3,6
    516 oy
  • %1,3
    192 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    318 oy
  • %0,6
    86 oy
  • %2,3
    318 oy
  • %0,6
    86 oy
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %1
    139 oy
  • %0,2
    28 oy
  • %1
    139 oy
  • %0,2
    28 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    120 oy
  • %0
  • %0,9
    120 oy

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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