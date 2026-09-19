31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Van GEVAŞ
Murat Sezer
AK Parti
%49,8
7.223 oy
Veysi Şeker
HDP
%44,2
6.411 oy
Diğer
%6
875 oy
Van - GEVAŞ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 73 / 73
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Murat Sezer AK Parti
- Veysi Şeker HDP
- Kemal Kuşci SP
- Musa Baran CHP
- Salahattin Nergis İYİ Parti
- Katılım oranı % 82,7
- Toplam seçmen18.865
- Kullanılan oy15.593
- Geçerli oy14.509
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1417.579
- 30 Mar 1414.491
- 30 Mar 1413.689
- Açılan sandık
- 73 / 73
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Murat Sezer AK Parti
- Veysi Şeker HDP
- Kemal Kuşci SP
- Musa Baran CHP
- Salahattin Nergis İYİ Parti
- Katılım oranı % 82,7
- Toplam seçmen18.865
- Kullanılan oy15.593
- Geçerli oy14.509
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1417.579
- 30 Mar 1414.491
- 30 Mar 1413.689
GEVAŞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 73 / 73
- %100
Van İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
BahçesarayMeki Arvas % 100 % 65,5 % 0 % 0,9 % 1,4 % 30,4 % 1,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAHÇESARAY Meki Arvas % 100 % 65,48 % 0 % 0,91 % 1,39 % 30,37 % 1,32 BBP
- BAHÇESARAY (30 Mar 2014) Mehmet Garip Aykut % 31,49 % 0,52 % 0,82 % 0 % 53,88 % 11,52 SP
-
BaşkaleErkan Acar % 100 % 21,4 % 0 % 3,5 % 1,2 % 73,3 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAŞKALE Erkan Acar % 100 % 21,44 % 0 % 3,46 % 1,17 % 73,32 % 0,42 SP
- BAŞKALE (30 Mar 2014) İhsan Güler % 7,22 % 0,41 % 0,31 % 0 % 90,89 % 0,8 BTP
-
ÇaldıranLeyla Atsak % 100 % 43,4 % 0 % 1,8 % 0 % 53 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇALDIRAN Leyla Atsak % 100 % 43,43 % 0 % 1,83 % 0 % 53 % 1,1 SP
- ÇALDIRAN (30 Mar 2014) Faruk Demir % 37,75 % 0,34 % 0,65 % 0 % 58,61 % 1,08 BTP
-
ÇatakAbdurrahman Şeylan % 100 % 54,1 % 0 % 1,8 % 0 % 42,5 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇATAK Abdurrahman Şeylan % 100 % 54,08 % 0 % 1,79 % 0 % 42,52 % 1,28 SP
- ÇATAK (30 Mar 2014) Celattin Bartu % 29,38 % 0,36 % 0,75 % 0 % 67,7 % 1,48 SP
-
EdremitGülcan Kaçmaz Sayyiğit % 100 % 41,8 % 0 % 1,6 % 1,2 % 53,8 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EDREMİT Gülcan Kaçmaz Sayyiğit % 100 % 41,79 % 0 % 1,58 % 1,16 % 53,81 % 1,43 SP
- EDREMİT (30 Mar 2014) Sevil Çetin % 41,82 % 1,8 % 1,06 % 0 % 50,91 % 2,1 SP
-
ErcişYıldız Çetin % 100 % 46,2 % 0 % 1,9 % 0 % 49,7 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERCİŞ Yıldız Çetin % 100 % 46,18 % 0 % 1,85 % 0 % 49,71 % 1,93 SP
- ERCİŞ (30 Mar 2014) Diba Keskin % 42,87 % 0,99 % 0,38 % 0 % 49,41 % 2,44 DP
-
GevaşMurat Sezer % 100 % 49,8 % 0 % 1,3 % 1 % 44,2 % 3,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GEVAŞ Murat Sezer % 100 % 49,78 % 0 % 1,32 % 0,96 % 44,19 % 3,56 SP
- GEVAŞ (30 Mar 2014) Sinan Hakan % 47,2 % 0,99 % 0,63 % 0 % 47,15 % 2,32 SP
-
GürpınarHayrullah Tanış % 100 % 53,3 % 0 % 1,7 % 1,2 % 42,6 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜRPINAR Hayrullah Tanış % 100 % 53,3 % 0 % 1,72 % 1,22 % 42,61 % 0,88 SP
- GÜRPINAR (30 Mar 2014) Zeki Yıldız % 40,51 % 0,37 % 0,53 % 0 % 54,99 % 1,45 BTP
-
İpekyoluAzim Yacan % 100 % 40,6 % 0 % 2 % 1,1 % 54,5 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İPEKYOLU Azim Yacan % 100 % 40,6 % 0 % 1,97 % 1,08 % 54,47 % 1,67 SP
- İPEKYOLU (30 Mar 2014) Aygül Bidav % 45,91 % 0,71 % 1,05 % 0 % 48,32 % 1,83 SP
-
MuradiyeYılmaz Şalan % 100 % 31,5 % 0 % 1,4 % 2,1 % 42,3 % 22,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MURADİYE Yılmaz Şalan % 100 % 31,48 % 0 % 1,4 % 2,07 % 42,26 % 22,19 SP
- MURADİYE (30 Mar 2014) Mehmet Ali Tunç % 43,51 % 0,41 % 0,71 % 0 % 50,89 % 2,59 HÜDA-PAR
-
ÖzalpYakup Almaç % 100 % 21,9 % 0 % 2,3 % 0 % 75 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÖZALP Yakup Almaç % 100 % 21,92 % 0 % 2,29 % 0 % 75,04 % 0,48 SP
- ÖZALP (30 Mar 2014) Handan Bağcı % 25,62 % 0,72 % 0,71 % 0 % 71,62 % 0,83 SP
-
SarayCaziye Duman % 100 % 36,5 % 0 % 1,5 % 0 % 61,4 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARAY Caziye Duman % 100 % 36,48 % 0 % 1,51 % 0 % 61,38 % 0,38 SP
- SARAY (30 Mar 2014) Abdulkadir Çalışkan % 30,44 % 0,82 % 0,83 % 0 % 65,86 % 1,2 BTP
-
TuşbaYılmaz Berki % 100 % 39,4 % 0 % 2,2 % 1,5 % 52,9 % 2,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TUŞBA Yılmaz Berki % 100 % 39,37 % 0 % 2,19 % 1,47 % 52,93 % 2,44 Bağımsız
- TUŞBA (30 Mar 2014) Fevzi Özgökçe % 49,98 % 0,65 % 1,48 % 0 % 44,01 % 1,54 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.281 / 2.281
- %100
-
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