Seçim Van ÖZALP Seçim Sonuçları – ÖZALP Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Van ÖZALP

Yakup Almaç

HDP
%75
18.649 oy

Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları

AK Parti
%21,9
5.448 oy

Diğer

%3
755 oy
Van - ÖZALP İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 130 / 130
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %75
  • %21,9
  • %2,3
  • %0,5
  • %0,3
  • %75
  • %21,9
  • %2,3
  • %0,5
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %71,6
  • %25,6
  • %0,7
  • %0,8
  • %0
  • %71,6
  • %25,6
  • %0,7
  • %0,8
  • %0
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yakup Almaç HDP
  • Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları AK Parti
  • Oktay Sağlam CHP
  • Nihat Güler SP
  • Cemile Yağmur BTP
  • Katılım oranı % 77,7
  • Toplam seçmen35.346
  • Kullanılan oy27.467
  • Geçerli oy24.852
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.828
  • 30 Mar 1427.195
  • 30 Mar 1425.141
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Özalp Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 130 / 130
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %21,9
  • %21,9
  • %21,9
  • %21,9
  • MİLLET
  • CHP
  • %2,3
  • %2,3
  • %2,3
  • %2,3
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %75,8
  • %75
  • %0,5
  • %0,3
  • %75,8
  • %75
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yakup Almaç HDP
  • Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları AK Parti
  • Oktay Sağlam CHP
  • Nihat Güler SP
  • Cemile Yağmur BTP
  • Katılım oranı % 77,7
  • Toplam seçmen35.346
  • Kullanılan oy27.467
  • Geçerli oy24.852
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.828
  • 30 Mar 1427.195
  • 30 Mar 1425.141
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Özalp Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÖZALP Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 130 / 130
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %75
    18.649 oy
  • %21,9
    5.448 oy
  • %75
    18.649 oy
  • %21,9
    5.448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %71,6
    18.007 oy
  • %25,6
    6.440 oy
  • %71,6
    18.007 oy
  • %25,6
    6.440 oy
  • CHP
  • SP
  • %2,3
    569 oy
  • %0,5
    119 oy
  • %2,3
    569 oy
  • %0,5
    119 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    178 oy
  • %0,8
    209 oy
  • %0,7
    178 oy
  • %0,8
    209 oy
  • BTP
  • %0,3
    67 oy
  • %0,3
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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