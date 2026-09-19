Seçim Van BAHÇESARAY Seçim Sonuçları – BAHÇESARAY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Van BAHÇESARAY

Meki Arvas

AK Parti
%65,5
4.017 oy

Mehmet Garip Aykut

HDP
%30,4
1.863 oy

Diğer

%5
255 oy
Van - BAHÇESARAY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 37 / 37
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • CHP
  • %65,5
  • %30,4
  • %1,4
  • %1,3
  • %0,9
  • %65,5
  • %30,4
  • %1,4
  • %1,3
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,5
  • %53,9
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • %31,5
  • %53,9
  • %0
  • %0
  • %0,8
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Meki Arvas AK Parti
  • Mehmet Garip Aykut HDP
  • Cevdet Görünüş İYİ Parti
  • İdris Ahi BBP
  • Hasan Rahmi Kızıl CHP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen7.915
  • Kullanılan oy6.545
  • Geçerli oy6.135
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.131
  • 30 Mar 146.809
  • 30 Mar 146.320
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bahçesaray Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 37 / 37
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %65,5
  • %65,5
  • %65,5
  • %65,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %2,3
  • %1,4
  • %0,9
  • %2,3
  • %1,4
  • %0,9
  • Diğer
  • HDP
  • BBP
  • SP
  • %32,2
  • %30,4
  • %1,3
  • %0,4
  • %32,2
  • %30,4
  • %1,3
  • %0,4
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Meki Arvas AK Parti
  • Mehmet Garip Aykut HDP
  • Cevdet Görünüş İYİ Parti
  • İdris Ahi BBP
  • Hasan Rahmi Kızıl CHP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen7.915
  • Kullanılan oy6.545
  • Geçerli oy6.135
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.131
  • 30 Mar 146.809
  • 30 Mar 146.320
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bahçesaray Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BAHÇESARAY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 37 / 37
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • %65,5
    4.017 oy
  • %30,4
    1.863 oy
  • %1,4
    85 oy
  • %65,5
    4.017 oy
  • %30,4
    1.863 oy
  • %1,4
    85 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,5
    1.990 oy
  • %53,9
    3.405 oy
  • %0
    0 oy
  • %31,5
    1.990 oy
  • %53,9
    3.405 oy
  • %0
  • BBP
  • CHP
  • SP
  • %1,3
    81 oy
  • %0,9
    56 oy
  • %0,4
    27 oy
  • %1,3
    81 oy
  • %0,9
    56 oy
  • %0,4
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    52 oy
  • %11,5
    728 oy
  • %0
  • %0,8
    52 oy
  • %11,5
    728 oy
  • BTP
  • %0,1
    6 oy
  • %0,1
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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