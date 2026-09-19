Seçim Van ÇATAK Seçim Sonuçları – ÇATAK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Van ÇATAK

Abdurrahman Şeylan

AK Parti
%54,1
5.577 oy

Murat Bozdemir

HDP
%42,5
4.385 oy

Diğer

%3
351 oy
Van - ÇATAK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 54 / 54
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %54,1
  • %42,5
  • %1,8
  • %1,3
  • %0,3
  • %54,1
  • %42,5
  • %1,8
  • %1,3
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,4
  • %67,7
  • %0,8
  • %1,5
  • %0
  • %29,4
  • %67,7
  • %0,8
  • %1,5
  • %0
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdurrahman Şeylan AK Parti
  • Murat Bozdemir HDP
  • Abdulcelil Temel CHP
  • Abdüssemet Keskin SP
  • Fadile Tutuş BTP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen12.766
  • Kullanılan oy11.072
  • Geçerli oy10.313
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.856
  • 30 Mar 1410.371
  • 30 Mar 149.721
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çatak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 54 / 54
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %54,1
  • %54,1
  • %54,1
  • %54,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,8
  • %1,8
  • %1,8
  • %1,8
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %44,1
  • %42,5
  • %1,3
  • %0,3
  • %44,1
  • %42,5
  • %1,3
  • %0,3
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdurrahman Şeylan AK Parti
  • Murat Bozdemir HDP
  • Abdulcelil Temel CHP
  • Abdüssemet Keskin SP
  • Fadile Tutuş BTP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen12.766
  • Kullanılan oy11.072
  • Geçerli oy10.313
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.856
  • 30 Mar 1410.371
  • 30 Mar 149.721
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çatak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇATAK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 54 / 54
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • %54,1
    5.577 oy
  • %42,5
    4.385 oy
  • %54,1
    5.577 oy
  • %42,5
    4.385 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,4
    2.856 oy
  • %67,7
    6.581 oy
  • %29,4
    2.856 oy
  • %67,7
    6.581 oy
  • CHP
  • SP
  • %1,8
    185 oy
  • %1,3
    132 oy
  • %1,8
    185 oy
  • %1,3
    132 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    73 oy
  • %1,5
    144 oy
  • %0,8
    73 oy
  • %1,5
    144 oy
  • BTP
  • %0,3
    34 oy
  • %0,3
    34 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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