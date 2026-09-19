Seçim Van SARAY Seçim Sonuçları – SARAY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Van SARAY

Caziye Duman

HDP
%61,4
5.174 oy

Kemalettin Araci

AK Parti
%36,5
3.075 oy

Diğer

%3
181 oy
Van - SARAY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %61,4
  • %36,5
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,3
  • %61,4
  • %36,5
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65,9
  • %30,4
  • %0,8
  • %0,5
  • %1,2
  • %65,9
  • %30,4
  • %0,8
  • %0,5
  • %1,2
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Caziye Duman HDP
  • Kemalettin Araci AK Parti
  • Şaban Günbaş CHP
  • Mehmet Bildirici SP
  • Aygül Gören BTP
  • Katılım oranı % 79,6
  • Toplam seçmen11.707
  • Kullanılan oy9.314
  • Geçerli oy8.430
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.493
  • 30 Mar 149.239
  • 30 Mar 148.693
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Saray Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %36,5
  • %36,5
  • %36,5
  • %36,5
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,5
  • %1,5
  • %1,5
  • %1,5
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %62
  • %61,4
  • %0,4
  • %0,3
  • %62
  • %61,4
  • %0,4
  • %0,3
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Caziye Duman HDP
  • Kemalettin Araci AK Parti
  • Şaban Günbaş CHP
  • Mehmet Bildirici SP
  • Aygül Gören BTP
  • Katılım oranı % 79,6
  • Toplam seçmen11.707
  • Kullanılan oy9.314
  • Geçerli oy8.430
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.493
  • 30 Mar 149.239
  • 30 Mar 148.693
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Saray Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SARAY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %61,4
    5.174 oy
  • %36,5
    3.075 oy
  • %61,4
    5.174 oy
  • %36,5
    3.075 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65,9
    5.725 oy
  • %30,4
    2.646 oy
  • %65,9
    5.725 oy
  • %30,4
    2.646 oy
  • CHP
  • SP
  • %1,5
    127 oy
  • %0,4
    32 oy
  • %1,5
    127 oy
  • %0,4
    32 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    72 oy
  • %0,5
    47 oy
  • %0,8
    72 oy
  • %0,5
    47 oy
  • BTP
  • %0,3
    22 oy
  • %0,3
    22 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    104 oy
  • %1,2
    104 oy

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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