Seçim Van EDREMİT Seçim Sonuçları – EDREMİT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Van EDREMİT

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

HDP
%53,8
31.094 oy

İsmail Say

AK Parti
%41,8
24.145 oy

Diğer

%4
2.543 oy
Van - EDREMİT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 239 / 239
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %53,8
  • %41,8
  • %1,6
  • %1,4
  • %1,2
  • %53,8
  • %41,8
  • %1,6
  • %1,4
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,9
  • %41,8
  • %1,1
  • %2,1
  • %0
  • %50,9
  • %41,8
  • %1,1
  • %2,1
  • %0
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Gülcan Kaçmaz Sayyiğit HDP
  • İsmail Say AK Parti
  • İdris Takva CHP
  • İdris Aksona SP
  • Nedim Polat İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79,8
  • Toplam seçmen76.181
  • Kullanılan oy60.783
  • Geçerli oy57.782
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.562
  • 30 Mar 1451.298
  • 30 Mar 1449.146
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Edremit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 239 / 239
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %41,8
  • %41,8
  • %41,8
  • %41,8
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,7
  • %1,6
  • %1,2
  • %2,7
  • %1,6
  • %1,2
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %55,5
  • %53,8
  • %1,4
  • %0,2
  • %55,5
  • %53,8
  • %1,4
  • %0,2
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Gülcan Kaçmaz Sayyiğit HDP
  • İsmail Say AK Parti
  • İdris Takva CHP
  • İdris Aksona SP
  • Nedim Polat İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79,8
  • Toplam seçmen76.181
  • Kullanılan oy60.783
  • Geçerli oy57.782
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.562
  • 30 Mar 1451.298
  • 30 Mar 1449.146
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Edremit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

EDREMİT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 239 / 239
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %53,8
    31.094 oy
  • %41,8
    24.145 oy
  • %53,8
    31.094 oy
  • %41,8
    24.145 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,9
    25.020 oy
  • %41,8
    20.552 oy
  • %50,9
    25.020 oy
  • %41,8
    20.552 oy
  • CHP
  • SP
  • %1,6
    913 oy
  • %1,4
    825 oy
  • %1,6
    913 oy
  • %1,4
    825 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    520 oy
  • %2,1
    1.032 oy
  • %1,1
    520 oy
  • %2,1
    1.032 oy
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %1,2
    670 oy
  • %0,2
    135 oy
  • %1,2
    670 oy
  • %0,2
    135 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    492 oy
  • %0
  • %1
    492 oy

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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