Seçim Van BAŞKALE Seçim Sonuçları – BAŞKALE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Van BAŞKALE

Erkan Acar

HDP
%73,3
15.059 oy

İsmail Ayaz

AK Parti
%21,4
4.403 oy

Diğer

%6
1.077 oy
Van - BAŞKALE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 123 / 123
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %73,3
  • %21,4
  • %3,5
  • %1,2
  • %0,4
  • %73,3
  • %21,4
  • %3,5
  • %1,2
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %90,9
  • %7,2
  • %0,3
  • %0
  • %0,2
  • %90,9
  • %7,2
  • %0,3
  • %0
  • %0,2
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erkan Acar HDP
  • İsmail Ayaz AK Parti
  • İbrahim Teyfun CHP
  • Şermin Bozkurt İYİ Parti
  • İrfan İlhan SP
  • Katılım oranı % 76,2
  • Toplam seçmen28.720
  • Kullanılan oy21.887
  • Geçerli oy20.539
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.569
  • 30 Mar 1424.689
  • 30 Mar 1424.089
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Başkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 123 / 123
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %21,4
  • %21,4
  • %21,4
  • %21,4
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %4,6
  • %3,5
  • %1,2
  • %4,6
  • %3,5
  • %1,2
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %73,9
  • %73,3
  • %0,4
  • %0,2
  • %73,9
  • %73,3
  • %0,4
  • %0,2
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erkan Acar HDP
  • İsmail Ayaz AK Parti
  • İbrahim Teyfun CHP
  • Şermin Bozkurt İYİ Parti
  • İrfan İlhan SP
  • Katılım oranı % 76,2
  • Toplam seçmen28.720
  • Kullanılan oy21.887
  • Geçerli oy20.539
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.569
  • 30 Mar 1424.689
  • 30 Mar 1424.089
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Başkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BAŞKALE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 123 / 123
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %73,3
    15.059 oy
  • %21,4
    4.403 oy
  • %73,3
    15.059 oy
  • %21,4
    4.403 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %90,9
    21.894 oy
  • %7,2
    1.739 oy
  • %90,9
    21.894 oy
  • %7,2
    1.739 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,5
    711 oy
  • %1,2
    241 oy
  • %3,5
    711 oy
  • %1,2
    241 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    75 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    75 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,4
    86 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,4
    86 oy
  • %0,2
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    49 oy
  • %0,8
    193 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,8
    193 oy

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.281 / 2.281
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • %53,8
    260.495 oy
  • %40,5
    196.040 oy
  • %1,9
    9.191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • %1,9
    9.081 oy
  • %1,1
    5.345 oy
  • %0,4
    1.898 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • %0,2
    728 oy
  • %0,1
    679 oy
  • %0,1
    448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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