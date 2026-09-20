Seçim Adana Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Adana Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adana

Zeydan Karalar

CHP
%53,6
655.867 oy

Hüseyin Sözlü

MHP
%42,8
523.755 oy

Diğer

%3
43.270 oy
Adana İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 4.901 / 4.901
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,6
  • %42,8
  • %1,9
  • %0,5
  • %0,5
  • %53,6
  • %42,8
  • %1,9
  • %0,5
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
  • %33,5
  • %1
  • %0,2
  • %0
  • %24,9
  • %33,5
  • %1
  • %0,2
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8 4 3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeydan Karalar CHP
  • Hüseyin Sözlü MHP
  • Muhammet Çelebi Keyhıdır SP
  • Mehmet Çağrı Bağatur DSP
  • Hatice Nesrin Kılıçay VP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen1.536.508
  • Kullanılan oy1.279.815
  • Geçerli oy1.222.892
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.456.222
  • 30 Mar 141.272.378
  • 30 Mar 141.224.406
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 4.901 / 4.901
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %53,6
  • %53,6
  • %53,6
  • %53,6
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %42,8
  • %42,8
  • %0
  • %42,8
  • %42,8
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %3,5
  • %1,9
  • %0,5
  • %0,5
  • %3,5
  • %1,9
  • %0,5
  • %0,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11 4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeydan Karalar CHP
  • Hüseyin Sözlü MHP
  • Muhammet Çelebi Keyhıdır SP
  • Mehmet Çağrı Bağatur DSP
  • Hatice Nesrin Kılıçay VP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen1.536.508
  • Kullanılan oy1.279.815
  • Geçerli oy1.222.892
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.456.222
  • 30 Mar 141.272.378
  • 30 Mar 141.224.406
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 3 4 -1
  • MHP 8 8 0
  • CHP 4 3 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.901 / 4.901
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
  • %0,1
    1.556 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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