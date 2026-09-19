Seçim Adana Yüreğir Seçim Sonuçları – Yüreğir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adana Yüreğir

Fatih Mehmet Kocaispir

AK Parti
%49
103.645 oy

Kamuran Karaca

CHP
%47,3
99.988 oy

Diğer

%4
7.981 oy
Adana - Yüreğir İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 843 / 843
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %49
  • %47,3
  • %2,1
  • %1
  • %0,3
  • %49
  • %47,3
  • %2,1
  • %1
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,4
  • %23
  • %0,8
  • %0,3
  • %0,1
  • %37,4
  • %23
  • %0,8
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Mehmet Kocaispir AK Parti
  • Kamuran Karaca CHP
  • Mehmet Acar SP
  • Hilmi Çoban BBP
  • Hamide Berktaş DSP
  • Katılım oranı % 81,5
  • Toplam seçmen272.364
  • Kullanılan oy221.930
  • Geçerli oy211.614
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14271.132
  • 30 Mar 14222.463
  • 30 Mar 14213.397
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yüreğir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 843 / 843
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %49
  • %49
  • %49
  • %49
  • MİLLET
  • CHP
  • %47,3
  • %47,3
  • %47,3
  • %47,3
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %3,8
  • %2,1
  • %1
  • %0,3
  • %3,8
  • %2,1
  • %1
  • %0,3
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Mehmet Kocaispir AK Parti
  • Kamuran Karaca CHP
  • Mehmet Acar SP
  • Hilmi Çoban BBP
  • Hamide Berktaş DSP
  • Katılım oranı % 81,5
  • Toplam seçmen272.364
  • Kullanılan oy221.930
  • Geçerli oy211.614
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14271.132
  • 30 Mar 14222.463
  • 30 Mar 14213.397
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yüreğir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yüreğir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 843 / 843
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %49
    103.645 oy
  • %47,3
    99.988 oy
  • %2,1
    4.447 oy
  • %49
    103.645 oy
  • %47,3
    99.988 oy
  • %2,1
    4.447 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,4
    79.799 oy
  • %23
    49.130 oy
  • %0,8
    1.679 oy
  • %37,4
    79.799 oy
  • %23
    49.130 oy
  • %0,8
    1.679 oy
  • BBP
  • DSP
  • VP
  • %1
    2.067 oy
  • %0,3
    703 oy
  • %0,2
    419 oy
  • %1
    2.067 oy
  • %0,3
    703 oy
  • %0,2
    419 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    609 oy
  • %0,1
    238 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    609 oy
  • %0,1
    238 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,2
    345 oy
  • %0,2
    345 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    396 oy
  • %0,2
    396 oy

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.901 / 4.901
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
  • %0,1
    1.556 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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