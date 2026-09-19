31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adana SARIÇAM
Bilal Uludağ
MHP
%61,6
57.503 oy
Mehmet Koca
İYİ Parti
%32,9
30.702 oy
Diğer
%5
5.105 oy
Adana - SARIÇAM İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 362 / 362
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Bilal Uludağ MHP
- Mehmet Koca İYİ Parti
- Celal Güven DSP
- Dindar Aksu HDP
- Murat Ünal SP
- Katılım oranı % 85,8
- Toplam seçmen113.127
- Kullanılan oy97.094
- Geçerli oy93.310
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1487.681
- 30 Mar 1480.526
- 30 Mar 1477.256
- Açılan sandık
- 362 / 362
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Bilal Uludağ MHP
- Mehmet Koca İYİ Parti
- Celal Güven DSP
- Dindar Aksu HDP
- Murat Ünal SP
- Katılım oranı % 85,8
- Toplam seçmen113.127
- Kullanılan oy97.094
- Geçerli oy93.310
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1487.681
- 30 Mar 1480.526
- 30 Mar 1477.256
SARIÇAM Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 362 / 362
- %100
Adana İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AladağMustafa Akgedik % 100 % 53,9 % 0 % 0 % 43,9 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALADAĞ Mustafa Akgedik % 100 % 53,93 % 0 % 0 % 43,9 % 0 % 0,74 SP
- ALADAĞ (30 Mar 2014) Mustafa Akgedik % 44,33 % 39,63 % 14,58 % 0 % 0 % 0,83 SP
-
CeyhanKadir Aydar % 100 % 46,7 % 0 % 50,6 % 0 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ceyhan Kadir Aydar % 100 % 46,74 % 0 % 50,64 % 0 % 0 % 1,37 SP
- Ceyhan (30 Mar 2014) Alemdar Öztürk % 27,11 % 21,52 % 21,89 % 0 % 0 % 17,12 DP
-
ÇukurovaSoner Çetin % 100 % 0 % 36,4 % 58,4 % 0 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çukurova Soner Çetin % 100 % 0 % 36,38 % 58,37 % 0 % 0 % 1,88 SP
- Çukurova (30 Mar 2014) Soner Çetin % 22,77 % 28,6 % 43,76 % 0 % 0 % 2,46 Bağımsız
-
FekeAhmet Sel % 100 % 0 % 67,9 % 0 % 8,2 % 0 % 19,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- FEKE Ahmet Sel % 100 % 0 % 67,89 % 0 % 8,19 % 0 % 19,81 BBP
- FEKE (30 Mar 2014) Ahmet Sel % 38,66 % 50,52 % 8,28 % 0 % 0 % 1,19 SP
-
İmamoğluKasım Karaköse % 100 % 0 % 38,4 % 40,8 % 0 % 0 % 18,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İMAMOĞLU Kasım Karaköse % 100 % 0 % 38,4 % 40,76 % 0 % 0 % 18,63 DP
- İMAMOĞLU (30 Mar 2014) Gazi Adamhasan % 33,94 % 55,55 % 7,92 % 0 % 0 % 1,67 SP
-
KaraisalıSaadettin Aslan % 100 % 0 % 69,9 % 0 % 27,6 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAİSALI Saadettin Aslan % 100 % 0 % 69,91 % 0 % 27,57 % 0 % 1,22 SP
- KARAİSALI (30 Mar 2014) Saadettin Aslan % 44,91 % 44,98 % 5,81 % 0 % 0 % 2,62 SP
-
KarataşNecip Topuz % 100 % 0 % 51,3 % 45,5 % 0 % 0 % 1,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARATAŞ Necip Topuz % 100 % 0 % 51,32 % 45,49 % 0 % 0 % 1,66 DP
- KARATAŞ (30 Mar 2014) Boğaçhan Ünal % 28,72 % 29,71 % 34,24 % 0 % 0 % 4,95 BBP
-
KozanNihat Atlı % 100 % 0 % 40 % 0 % 23 % 0,3 % 25,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOZAN Nihat Atlı % 100 % 0 % 39,99 % 0 % 23,05 % 0,27 % 25,8 SP
- KOZAN (30 Mar 2014) Musa Öztürk % 42,25 % 47,86 % 6,98 % 0 % 0 % 1,66 SP
-
PozantıMustafa Çay % 100 % 0 % 43,4 % 26,3 % 2,4 % 0,2 % 23,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- POZANTI Mustafa Çay % 100 % 0 % 43,43 % 26,34 % 2,41 % 0,17 % 23,55 Bağımsız
- POZANTI (30 Mar 2014) Mustafa Çay % 35,54 % 37,72 % 23,99 % 0 % 0 % 1,84 SP
-
SaimbeyliMustafa Şahin Gökçe % 100 % 0 % 60,8 % 0 % 17,2 % 0 % 19,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SAİMBEYLİ Mustafa Şahin Gökçe % 100 % 0 % 60,75 % 0 % 17,2 % 0 % 19,57 BBP
- SAİMBEYLİ (30 Mar 2014) Mustafa Şahin Gökçe % 34,45 % 51,63 % 12,2 % 0 % 0 % 0,94 SP
-
SarıçamBilal Uludağ % 100 % 0 % 61,6 % 0 % 32,9 % 1,5 % 1,9 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARIÇAM Bilal Uludağ % 100 % 0 % 61,63 % 0 % 32,9 % 1,49 % 1,92 DSP
- SARIÇAM (30 Mar 2014) Bilal Uludağ % 37,91 % 47,65 % 10,34 % 0 % 0 % 1,62 Bağımsız
-
SeyhanAkif Kemal Akay % 100 % 38,3 % 0 % 57,8 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SEYHAN Akif Kemal Akay % 100 % 38,33 % 0 % 57,84 % 0 % 0 % 1,29 SP
- SEYHAN (30 Mar 2014) Zeydan Karalar % 26,7 % 24,12 % 31,63 % 0 % 0 % 14,62 Bağımsız
-
TufanbeyliRemzi Ergü % 100 % 49,4 % 0 % 49 % 0 % 0 % 0,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TUFANBEYLİ Remzi Ergü % 100 % 49,42 % 0 % 49,01 % 0 % 0 % 0,55 BBP
- TUFANBEYLİ (30 Mar 2014) Remzi Ergü % 27,58 % 15,91 % 18,77 % 0 % 0 % 19,64 BBP
-
YumurtalıkTürkeş Filik % 100 % 0 % 49,6 % 45,2 % 3,6 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YUMURTALIK Türkeş Filik % 100 % 0 % 49,58 % 45,2 % 3,58 % 0 % 0,69 SP
- YUMURTALIK (30 Mar 2014) Türkeş Filik % 32,69 % 36,96 % 22,45 % 0 % 0 % 6,77 BBP
-
YüreğirFatih Mehmet Kocaispir % 100 % 49 % 0 % 47,3 % 0 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yüreğir Fatih Mehmet Kocaispir % 100 % 48,98 % 0 % 47,25 % 0 % 0 % 2,1 SP
- Yüreğir (30 Mar 2014) Mahmut Çelikcan % 37,39 % 25,71 % 23,02 % 0 % 0 % 11,63 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 4.901 / 4.901
- %100
-
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