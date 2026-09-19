Seçim Adana SARIÇAM Seçim Sonuçları – SARIÇAM Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adana SARIÇAM

Bilal Uludağ

MHP
%61,6
57.503 oy

Mehmet Koca

İYİ Parti
%32,9
30.702 oy

Diğer

%5
5.105 oy
Adana - SARIÇAM İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • HDP
  • SP
  • %61,6
  • %32,9
  • %1,9
  • %1,5
  • %1,1
  • %61,6
  • %32,9
  • %1,9
  • %1,5
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,7
  • %0
  • %0,2
  • %0
  • %1,2
  • %47,7
  • %0
  • %0,2
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bilal Uludağ MHP
  • Mehmet Koca İYİ Parti
  • Celal Güven DSP
  • Dindar Aksu HDP
  • Murat Ünal SP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen113.127
  • Kullanılan oy97.094
  • Geçerli oy93.310
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1487.681
  • 30 Mar 1480.526
  • 30 Mar 1477.256
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıçam Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %61,6
  • %61,6
  • %61,6
  • %61,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %32,9
  • %32,9
  • %32,9
  • %32,9
  • Diğer
  • DSP
  • HDP
  • SP
  • %5,5
  • %1,9
  • %1,5
  • %1,1
  • %5,5
  • %1,9
  • %1,5
  • %1,1
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bilal Uludağ MHP
  • Mehmet Koca İYİ Parti
  • Celal Güven DSP
  • Dindar Aksu HDP
  • Murat Ünal SP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen113.127
  • Kullanılan oy97.094
  • Geçerli oy93.310
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1487.681
  • 30 Mar 1480.526
  • 30 Mar 1477.256
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıçam Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SARIÇAM Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %61,6
    57.503 oy
  • %32,9
    30.702 oy
  • %1,9
    1.788 oy
  • %61,6
    57.503 oy
  • %32,9
    30.702 oy
  • %1,9
    1.788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,7
    36.813 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %47,7
    36.813 oy
  • %0
  • %0,2
    119 oy
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • %1,5
    1.388 oy
  • %1,1
    984 oy
  • %0,4
    417 oy
  • %1,5
    1.388 oy
  • %1,1
    984 oy
  • %0,4
    417 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    957 oy
  • %0,5
    398 oy
  • %0
  • %1,2
    957 oy
  • %0,5
    398 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,2
    219 oy
  • %0,2
    178 oy
  • %0,1
    131 oy
  • %0,2
    219 oy
  • %0,2
    178 oy
  • %0,1
    131 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    66 oy

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.901 / 4.901
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
  • %0,1
    1.556 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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