Seçim Adana KARAİSALI Seçim Sonuçları – KARAİSALI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adana KARAİSALI

Saadettin Aslan

MHP
%69,9
10.498 oy

Veli Durak

İYİ Parti
%27,6
4.140 oy

Diğer

%2
379 oy
Adana - KARAİSALI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 83 / 83
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %69,9
  • %27,6
  • %1,2
  • %0,5
  • %0,4
  • %69,9
  • %27,6
  • %1,2
  • %0,5
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45
  • %0
  • %2,6
  • %1
  • %0
  • %45
  • %0
  • %2,6
  • %1
  • %0
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Saadettin Aslan MHP
  • Veli Durak İYİ Parti
  • Durmuş Sarıgül SP
  • Murat Gürışık BBP
  • Erol Kuşdemir Bağımsız
  • Katılım oranı % 94,1
  • Toplam seçmen16.709
  • Kullanılan oy15.717
  • Geçerli oy15.017
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.054
  • 30 Mar 1415.144
  • 30 Mar 1414.601
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karaisalı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 83 / 83
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %69,9
  • %69,9
  • %69,9
  • %69,9
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %27,6
  • %27,6
  • %27,6
  • %27,6
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %2,5
  • %1,2
  • %0,5
  • %0,4
  • %2,5
  • %1,2
  • %0,5
  • %0,4
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Saadettin Aslan MHP
  • Veli Durak İYİ Parti
  • Durmuş Sarıgül SP
  • Murat Gürışık BBP
  • Erol Kuşdemir Bağımsız
  • Katılım oranı % 94,1
  • Toplam seçmen16.709
  • Kullanılan oy15.717
  • Geçerli oy15.017
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.054
  • 30 Mar 1415.144
  • 30 Mar 1414.601
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karaisalı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KARAİSALI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 83 / 83
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %69,9
    10.498 oy
  • %27,6
    4.140 oy
  • %1,2
    183 oy
  • %69,9
    10.498 oy
  • %27,6
    4.140 oy
  • %1,2
    183 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45
    6.567 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    382 oy
  • %45
    6.567 oy
  • %0
  • %2,6
    382 oy
  • BBP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %0,5
    70 oy
  • %0,4
    61 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0,5
    70 oy
  • %0,4
    61 oy
  • %0,2
    36 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    151 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    151 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • BTP
  • %0,1
    17 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,1
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
  • %0,1
    20 oy

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.901 / 4.901
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
  • %0,1
    1.556 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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