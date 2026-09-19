Seçim Adana Çukurova Seçim Sonuçları – Çukurova Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adana Çukurova

Soner Çetin

CHP
%58,4
125.467 oy

Yusuf Baş

MHP
%36,4
78.194 oy

Diğer

%6
11.300 oy
Adana - Çukurova İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 798 / 798
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %58,4
  • %36,4
  • %1,9
  • %1,5
  • %1,1
  • %58,4
  • %36,4
  • %1,9
  • %1,5
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
  • %28,6
  • %1,1
  • %0,2
  • %0,1
  • %43,8
  • %28,6
  • %1,1
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Soner Çetin CHP
  • Yusuf Baş MHP
  • İbrahim Ethem Can SP
  • Bülent Alper DP
  • Yalçın Akyol DSP
  • Katılım oranı % 82,1
  • Toplam seçmen267.788
  • Kullanılan oy219.725
  • Geçerli oy214.961
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14249.373
  • 30 Mar 14218.554
  • 30 Mar 14212.994
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çukurova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 798 / 798
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %58,4
  • %58,4
  • %58,4
  • %58,4
  • CUMHUR
  • MHP
  • %36,4
  • %36,4
  • %36,4
  • %36,4
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %5,3
  • %1,9
  • %1,5
  • %1,1
  • %5,3
  • %1,9
  • %1,5
  • %1,1
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Soner Çetin CHP
  • Yusuf Baş MHP
  • İbrahim Ethem Can SP
  • Bülent Alper DP
  • Yalçın Akyol DSP
  • Katılım oranı % 82,1
  • Toplam seçmen267.788
  • Kullanılan oy219.725
  • Geçerli oy214.961
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14249.373
  • 30 Mar 14218.554
  • 30 Mar 14212.994
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çukurova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çukurova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 798 / 798
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %58,4
    125.467 oy
  • %36,4
    78.194 oy
  • %1,9
    4.050 oy
  • %58,4
    125.467 oy
  • %36,4
    78.194 oy
  • %1,9
    4.050 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    93.200 oy
  • %28,6
    60.920 oy
  • %1,1
    2.369 oy
  • %43,8
    93.200 oy
  • %28,6
    60.920 oy
  • %1,1
    2.369 oy
  • DP
  • DSP
  • BBP
  • %1,5
    3.214 oy
  • %1,1
    2.295 oy
  • %0,4
    895 oy
  • %1,5
    3.214 oy
  • %1,1
    2.295 oy
  • %0,4
    895 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    356 oy
  • %0,1
    223 oy
  • %0,6
    1.228 oy
  • %0,2
    356 oy
  • %0,1
    223 oy
  • %0,6
    1.228 oy
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    572 oy
  • %0,1
    274 oy
  • %0,3
    572 oy
  • %0,1
    274 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    259 oy
  • %0
  • %0,1
    259 oy

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.901 / 4.901
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
  • %0,1
    1.556 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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