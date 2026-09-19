Seçim Adana ALADAĞ Seçim Sonuçları – ALADAĞ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adana ALADAĞ

Mustafa Akgedik

AK Parti
%53,9
6.161 oy

Halil Şahan

İYİ Parti
%43,9
5.016 oy

Diğer

%2
248 oy
Adana - ALADAĞ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 55 / 55
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %53,9
  • %43,9
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,4
  • %53,9
  • %43,9
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
  • %0
  • %0,8
  • %0,1
  • %0
  • %44,3
  • %0
  • %0,8
  • %0,1
  • %0
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Akgedik AK Parti
  • Halil Şahan İYİ Parti
  • Süleyman Şahin SP
  • Halit Akkuş BBP
  • Yaşar Yul Bağımsız
  • Katılım oranı % 94,4
  • Toplam seçmen12.670
  • Kullanılan oy11.957
  • Geçerli oy11.425
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.538
  • 30 Mar 1411.713
  • 30 Mar 1411.172
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aladağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 55 / 55
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %53,9
  • %53,9
  • %53,9
  • %53,9
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %43,9
  • %43,9
  • %43,9
  • %43,9
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %2,2
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,4
  • %2,2
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,4
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Akgedik AK Parti
  • Halil Şahan İYİ Parti
  • Süleyman Şahin SP
  • Halit Akkuş BBP
  • Yaşar Yul Bağımsız
  • Katılım oranı % 94,4
  • Toplam seçmen12.670
  • Kullanılan oy11.957
  • Geçerli oy11.425
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.538
  • 30 Mar 1411.713
  • 30 Mar 1411.172
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aladağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ALADAĞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 55 / 55
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • %53,9
    6.161 oy
  • %43,9
    5.016 oy
  • %0,7
    85 oy
  • %53,9
    6.161 oy
  • %43,9
    5.016 oy
  • %0,7
    85 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    4.952 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    93 oy
  • %44,3
    4.952 oy
  • %0
  • %0,8
    93 oy
  • BBP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %0,4
    49 oy
  • %0,4
    47 oy
  • %0,3
    35 oy
  • %0,4
    49 oy
  • %0,4
    47 oy
  • %0,3
    35 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %0
  • %0,1
    13 oy
  • DSP
  • %0,3
    32 oy
  • %0,3
    32 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.901 / 4.901
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
  • %0,1
    1.556 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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