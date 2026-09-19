Seçim Adana SEYHAN Seçim Sonuçları – SEYHAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adana SEYHAN

Akif Kemal Akay

CHP
%57,8
242.482 oy

Fikret Yeni

AK Parti
%38,3
160.684 oy

Diğer

%4
16.093 oy
Adana - SEYHAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.627 / 1.627
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BBP
  • %57,8
  • %38,3
  • %1,3
  • %1
  • %0,7
  • %57,8
  • %38,3
  • %1,3
  • %1
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,6
  • %26,7
  • %1,1
  • %0,1
  • %0,3
  • %31,6
  • %26,7
  • %1,1
  • %0,1
  • %0,3
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Akif Kemal Akay CHP
  • Fikret Yeni AK Parti
  • Ahmet Tüfekçibaşı SP
  • Yıldıray Arıkan DSP
  • Beytullah Uğurlu BBP
  • Katılım oranı % 80,2
  • Toplam seçmen542.125
  • Kullanılan oy434.550
  • Geçerli oy419.259
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14520.399
  • 30 Mar 14443.094
  • 30 Mar 14427.223
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seyhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.627 / 1.627
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %57,8
  • %57,8
  • %57,8
  • %57,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %38,3
  • %38,3
  • %38,3
  • %38,3
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BBP
  • %3,8
  • %1,3
  • %1
  • %0,7
  • %3,8
  • %1,3
  • %1
  • %0,7
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Akif Kemal Akay CHP
  • Fikret Yeni AK Parti
  • Ahmet Tüfekçibaşı SP
  • Yıldıray Arıkan DSP
  • Beytullah Uğurlu BBP
  • Katılım oranı % 80,2
  • Toplam seçmen542.125
  • Kullanılan oy434.550
  • Geçerli oy419.259
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14520.399
  • 30 Mar 14443.094
  • 30 Mar 14427.223
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seyhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SEYHAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.627 / 1.627
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %57,8
    242.482 oy
  • %38,3
    160.684 oy
  • %1,3
    5.402 oy
  • %57,8
    242.482 oy
  • %38,3
    160.684 oy
  • %1,3
    5.402 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,6
    135.150 oy
  • %26,7
    114.088 oy
  • %1,1
    4.874 oy
  • %31,6
    135.150 oy
  • %26,7
    114.088 oy
  • %1,1
    4.874 oy
  • DSP
  • BBP
  • DP
  • %1
    4.254 oy
  • %0,7
    3.118 oy
  • %0,3
    1.267 oy
  • %1
    4.254 oy
  • %0,7
    3.118 oy
  • %0,3
    1.267 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    535 oy
  • %0,3
    1.202 oy
  • %0,1
    608 oy
  • %0,1
    535 oy
  • %0,3
    1.202 oy
  • %0,1
    608 oy
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • %0,2
    745 oy
  • %0,2
    713 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %0,2
    745 oy
  • %0,2
    713 oy
  • %0,1
    594 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    982 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    982 oy

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.901 / 4.901
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
  • %0,1
    1.556 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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