Seçim Adana Ceyhan Seçim Sonuçları – Ceyhan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adana Ceyhan

Kadir Aydar

CHP
%50,6
46.873 oy

Ali Alper Boydak

AK Parti
%46,7
43.266 oy

Diğer

%2
2.429 oy
Adana - Ceyhan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 386 / 386
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %50,6
  • %46,7
  • %1,4
  • %0,5
  • %0,3
  • %50,6
  • %46,7
  • %1,4
  • %0,5
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,9
  • %27,1
  • %1,2
  • %0,3
  • %0,3
  • %21,9
  • %27,1
  • %1,2
  • %0,3
  • %0,3
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Aydar CHP
  • Ali Alper Boydak AK Parti
  • Sezai Şimşek SP
  • Recep Akşak BBP
  • Mehmet Yıldırım DSP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen111.614
  • Kullanılan oy96.489
  • Geçerli oy92.568
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14107.669
  • 30 Mar 1497.206
  • 30 Mar 1492.485
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ceyhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 386 / 386
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %50,6
  • %50,6
  • %50,6
  • %50,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %46,7
  • %46,7
  • %46,7
  • %46,7
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %2,6
  • %1,4
  • %0,5
  • %0,3
  • %2,6
  • %1,4
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Aydar CHP
  • Ali Alper Boydak AK Parti
  • Sezai Şimşek SP
  • Recep Akşak BBP
  • Mehmet Yıldırım DSP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen111.614
  • Kullanılan oy96.489
  • Geçerli oy92.568
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14107.669
  • 30 Mar 1497.206
  • 30 Mar 1492.485
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ceyhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ceyhan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 386 / 386
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %50,6
    46.873 oy
  • %46,7
    43.266 oy
  • %1,4
    1.272 oy
  • %50,6
    46.873 oy
  • %46,7
    43.266 oy
  • %1,4
    1.272 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,9
    20.246 oy
  • %27,1
    25.076 oy
  • %1,2
    1.142 oy
  • %21,9
    20.246 oy
  • %27,1
    25.076 oy
  • %1,2
    1.142 oy
  • BBP
  • DSP
  • VP
  • %0,5
    421 oy
  • %0,3
    297 oy
  • %0,2
    169 oy
  • %0,5
    421 oy
  • %0,3
    297 oy
  • %0,2
    169 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    293 oy
  • %0,3
    294 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    293 oy
  • %0,3
    294 oy
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    135 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    153 oy
  • %10
    9.244 oy
  • %0,2
    153 oy
  • %10
    9.244 oy

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.901 / 4.901
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
  • %0,1
    1.556 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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