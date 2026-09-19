Seçim Adana POZANTI Seçim Sonuçları – POZANTI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adana POZANTI

Mustafa Çay

MHP
%43,4
5.595 oy

Şenol Eroğlu

CHP
%26,3
3.394 oy

Diğer

%31
3.895 oy
Adana - POZANTI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 56 / 56
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %43,4
  • %26,3
  • %23,5
  • %2,4
  • %2,1
  • %43,4
  • %26,3
  • %23,5
  • %2,4
  • %2,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
  • %24
  • %0
  • %0
  • %0,1
  • %37,7
  • %24
  • %0
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çay MHP
  • Şenol Eroğlu CHP
  • Mahmut Sami Baysal Bağımsız
  • Mehmet Can İYİ Parti
  • Metehan Yetiş BTP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen15.496
  • Kullanılan oy13.544
  • Geçerli oy12.884
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.802
  • 30 Mar 1413.668
  • 30 Mar 1413.009
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pozantı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 56 / 56
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %43,4
  • %43,4
  • %43,4
  • %43,4
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %28,8
  • %26,3
  • %2,4
  • %28,8
  • %26,3
  • %2,4
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %27,8
  • %23,5
  • %2,1
  • %1,3
  • %27,8
  • %23,5
  • %2,1
  • %1,3
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
ALADAĞ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
FEKE
yukleniyor
İMAMOĞLU
yukleniyor
KARAİSALI
yukleniyor
KARATAŞ
yukleniyor
KOZAN
yukleniyor
POZANTI
yukleniyor
SAİMBEYLİ
yukleniyor
SARIÇAM
yukleniyor
SEYHAN
yukleniyor
TUFANBEYLİ
yukleniyor
YUMURTALIK
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çay MHP
  • Şenol Eroğlu CHP
  • Mahmut Sami Baysal Bağımsız
  • Mehmet Can İYİ Parti
  • Metehan Yetiş BTP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen15.496
  • Kullanılan oy13.544
  • Geçerli oy12.884
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.802
  • 30 Mar 1413.668
  • 30 Mar 1413.009
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pozantı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

POZANTI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 56 / 56
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • %43,4
    5.595 oy
  • %26,3
    3.394 oy
  • %23,5
    3.034 oy
  • %2,4
    311 oy
  • %43,4
    5.595 oy
  • %26,3
    3.394 oy
  • %23,5
    3.034 oy
  • %2,4
    311 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    4.907 oy
  • %24
    3.121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    4.907 oy
  • %24
    3.121 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • SP
  • DSP
  • BBP
  • %2,1
    268 oy
  • %1,3
    167 oy
  • %0,4
    54 oy
  • %0,2
    25 oy
  • %2,1
    268 oy
  • %1,3
    167 oy
  • %0,4
    54 oy
  • %0,2
    25 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    9 oy
  • %1,8
    240 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    62 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %1,8
    240 oy
  • %0
  • %0,5
    62 oy
  • HDP
  • VP
  • %0,2
    22 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0,1
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.901 / 4.901
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • %53,6
    655.867 oy
  • %42,8
    523.755 oy
  • %1,9
    23.252 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • %0,5
    6.391 oy
  • %0,5
    6.188 oy
  • %0,3
    3.202 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %0
  • %0,1
    1.556 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.568 oy
  • %0,1
    1.669 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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