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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır

Adnan Selçuk Mızraklı

Adnan Selçuk Mızraklı

HDP
%62,9
490.571 oy

Cumali Atilla

AK Parti
%31
241.633 oy

Diğer

%6
47.389 oy
Diyarbakır İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %62,9
  • %31
  • %2
  • %1,8
  • %1,3
  • %62,9
  • %31
  • %2
  • %1,8
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
  • %35
  • %0,9
  • %1,2
  • %0
  • %55,1
  • %35
  • %0,9
  • %1,2
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
14 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Selçuk Mızraklı HDP
  • Cumali Atilla AK Parti
  • Fesih Bozan SP
  • Veysi Aghan CHP
  • Sebğatullah Seydaoğlu Bağımsız
  • Katılım oranı % 78,6
  • Toplam seçmen1.049.462
  • Kullanılan oy824.904
  • Geçerli oy779.593
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14923.544
  • 30 Mar 14759.361
  • 30 Mar 14719.514
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %31
  • %31
  • %31
  • %31
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,8
  • %1,8
  • %1,8
  • %1,8
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • Bağımsız
  • %67,2
  • %62,9
  • %2
  • %1,3
  • %67,2
  • %62,9
  • %2
  • %1,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
14 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Selçuk Mızraklı HDP
  • Cumali Atilla AK Parti
  • Fesih Bozan SP
  • Veysi Aghan CHP
  • Sebğatullah Seydaoğlu Bağımsız
  • Katılım oranı % 78,6
  • Toplam seçmen1.049.462
  • Kullanılan oy824.904
  • Geçerli oy779.593
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14923.544
  • 30 Mar 14759.361
  • 30 Mar 14719.514
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 2 2 0
  • MHP 0 0 0
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 14 15 -1
  • SP 1 0 +1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • %0,1
    515 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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