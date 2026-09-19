Seçim Diyarbakır ERGANİ Seçim Sonuçları – ERGANİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır ERGANİ

Ahmet Kaya

Ahmet Kaya

HDP
%55,9
33.234 oy

Abdulvahit Güvensen

AK Parti
%39,6
23.582 oy

Diğer

%4
2.688 oy
Diyarbakır - ERGANİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 293 / 293
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %55,9
  • %39,6
  • %2,6
  • %0,9
  • %0,4
  • %55,9
  • %39,6
  • %2,6
  • %0,9
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,4
  • %39,8
  • %0,9
  • %1
  • %0,8
  • %46,4
  • %39,8
  • %0,9
  • %1
  • %0,8
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
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BİSMİL
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ÇERMİK
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ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Kaya HDP
  • Abdulvahit Güvensen AK Parti
  • Hasan Kılıç CHP
  • Abdurrahim Ergin SP
  • Havva Irmak BTP
  • Katılım oranı % 80
  • Toplam seçmen80.910
  • Kullanılan oy64.715
  • Geçerli oy59.504
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1471.641
  • 30 Mar 1458.034
  • 30 Mar 1453.965
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ergani Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 293 / 293
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %39,6
  • %39,6
  • %39,6
  • %39,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %2,6
  • %2,6
  • %2,6
  • %2,6
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %57,8
  • %55,9
  • %0,9
  • %0,4
  • %57,8
  • %55,9
  • %0,9
  • %0,4
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Kaya HDP
  • Abdulvahit Güvensen AK Parti
  • Hasan Kılıç CHP
  • Abdurrahim Ergin SP
  • Havva Irmak BTP
  • Katılım oranı % 80
  • Toplam seçmen80.910
  • Kullanılan oy64.715
  • Geçerli oy59.504
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1471.641
  • 30 Mar 1458.034
  • 30 Mar 1453.965
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ergani Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ERGANİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 293 / 293
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %55,9
    33.234 oy
  • %39,6
    23.582 oy
  • %2,6
    1.521 oy
  • %55,9
    33.234 oy
  • %39,6
    23.582 oy
  • %2,6
    1.521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,4
    25.020 oy
  • %39,8
    21.465 oy
  • %0,9
    488 oy
  • %46,4
    25.020 oy
  • %39,8
    21.465 oy
  • %0,9
    488 oy
  • SP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,9
    528 oy
  • %0,4
    267 oy
  • %0,3
    208 oy
  • %0,9
    528 oy
  • %0,4
    267 oy
  • %0,3
    208 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    564 oy
  • %0,8
    456 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    564 oy
  • %0,8
    456 oy
  • %0
  • DSP
  • %0,3
    164 oy
  • %0,3
    164 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • %0,1
    515 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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