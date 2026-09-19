Seçim Diyarbakır ÇÜNGÜŞ Seçim Sonuçları – ÇÜNGÜŞ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır ÇÜNGÜŞ

Ali Suat Akmeşe

SP
%50,3
3.247 oy

Zübeyir Arslanca

AK Parti
%44,8
2.891 oy

Diğer

%5
311 oy
Diyarbakır - ÇÜNGÜŞ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • BTP
  • %50,3
  • %44,8
  • %3,4
  • %1
  • %0,4
  • %50,3
  • %44,8
  • %3,4
  • %1
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
  • %35,3
  • %22,8
  • %35,1
  • %0,9
  • %0,5
  • %35,3
  • %22,8
  • %35,1
  • %0,9
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
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BİSMİL
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ÇERMİK
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ÇINAR
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ÇÜNGÜŞ
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DİCLE
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EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Suat Akmeşe SP
  • Zübeyir Arslanca AK Parti
  • Vahap Günay HDP
  • Muhiddin Yıldırım CHP
  • Meryem İlik BTP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen8.114
  • Kullanılan oy7.002
  • Geçerli oy6.449
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.369
  • 30 Mar 147.062
  • 30 Mar 146.477
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çüngüş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %44,8
  • %44,8
  • %44,8
  • %44,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %1
  • %1
  • %1
  • %1
  • Diğer
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %54,1
  • %50,3
  • %3,4
  • %0,4
  • %54,1
  • %50,3
  • %3,4
  • %0,4
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Suat Akmeşe SP
  • Zübeyir Arslanca AK Parti
  • Vahap Günay HDP
  • Muhiddin Yıldırım CHP
  • Meryem İlik BTP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen8.114
  • Kullanılan oy7.002
  • Geçerli oy6.449
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.369
  • 30 Mar 147.062
  • 30 Mar 146.477
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çüngüş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇÜNGÜŞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • %50,3
    3.247 oy
  • %44,8
    2.891 oy
  • %50,3
    3.247 oy
  • %44,8
    2.891 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    33 oy
  • %35,3
    2.289 oy
  • %0,5
    33 oy
  • %35,3
    2.289 oy
  • HDP
  • CHP
  • %3,4
    220 oy
  • %1
    66 oy
  • %3,4
    220 oy
  • %1
    66 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,8
    1.476 oy
  • %35,1
    2.275 oy
  • %22,8
    1.476 oy
  • %35,1
    2.275 oy
  • BTP
  • %0,4
    25 oy
  • %0,4
    25 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    57 oy
  • %0,9
    57 oy

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • %0,1
    515 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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