Seçim Diyarbakır KULP Seçim Sonuçları – KULP Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır KULP

Mehmet Fatih Taş

Mehmet Fatih Taş

HDP
%50
8.866 oy

Feyzullah Şimşek

AK Parti
%40,1
7.109 oy

Diğer

%10
1.767 oy
Diyarbakır - KULP İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • BTP
  • %50
  • %40,1
  • %7,6
  • %1,3
  • %0,9
  • %50
  • %40,1
  • %7,6
  • %1,3
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
  • %37,1
  • %0
  • %0,4
  • %1,1
  • %58,4
  • %37,1
  • %0
  • %0,4
  • %1,1
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Taş HDP
  • Feyzullah Şimşek AK Parti
  • Veysel Çelik Bağımsız
  • Mehmet İhsan Sancar CHP
  • Yasemin Türkcan BTP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen22.904
  • Kullanılan oy19.219
  • Geçerli oy17.742
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.887
  • 30 Mar 1418.100
  • 30 Mar 1416.903
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kulp Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %40,1
  • %40,1
  • %40,1
  • %40,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,3
  • %1,3
  • %1,3
  • %1,3
  • Diğer
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %58,7
  • %50
  • %7,6
  • %0,9
  • %58,7
  • %50
  • %7,6
  • %0,9
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Taş HDP
  • Feyzullah Şimşek AK Parti
  • Veysel Çelik Bağımsız
  • Mehmet İhsan Sancar CHP
  • Yasemin Türkcan BTP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen22.904
  • Kullanılan oy19.219
  • Geçerli oy17.742
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.887
  • 30 Mar 1418.100
  • 30 Mar 1416.903
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kulp Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KULP Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %50
    8.866 oy
  • %40,1
    7.109 oy
  • %50
    8.866 oy
  • %40,1
    7.109 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    9.864 oy
  • %37,1
    6.273 oy
  • %58,4
    9.864 oy
  • %37,1
    6.273 oy
  • Bağımsız
  • CHP
  • %7,6
    1.343 oy
  • %1,3
    225 oy
  • %7,6
    1.343 oy
  • %1,3
    225 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    74 oy
  • %0
  • %0,4
    74 oy
  • BTP
  • SP
  • %0,9
    154 oy
  • %0,3
    45 oy
  • %0,9
    154 oy
  • %0,3
    45 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    178 oy
  • %0,3
    58 oy
  • %1,1
    178 oy
  • %0,3
    58 oy

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • %0,1
    515 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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