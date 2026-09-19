Seçim Diyarbakır HANİ Seçim Sonuçları – HANİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır HANİ

İbrahim Lale

AK Parti
%43
6.044 oy
Cemal Satı

Cemal Satı

HDP
%33,1
4.656 oy

Diğer

%24
3.362 oy
Diyarbakır - HANİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • BTP
  • %43
  • %33,1
  • %22,7
  • %0,9
  • %0,3
  • %43
  • %33,1
  • %22,7
  • %0,9
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,5
  • %45,8
  • %9
  • %0,5
  • %0,9
  • %36,5
  • %45,8
  • %9
  • %0,5
  • %0,9
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
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BİSMİL
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ÇERMİK
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ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Lale AK Parti
  • Cemal Satı HDP
  • Ali Aktay SP
  • Emre Barç CHP
  • Fatıma Zehra Bıyıklı BTP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen19.352
  • Kullanılan oy15.786
  • Geçerli oy14.062
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.367
  • 30 Mar 1414.594
  • 30 Mar 1413.500
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hani Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %43
  • %43
  • %43
  • %43
  • MİLLET
  • CHP
  • %0,9
  • %0,9
  • %0,9
  • %0,9
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %56,1
  • %33,1
  • %22,7
  • %0,3
  • %56,1
  • %33,1
  • %22,7
  • %0,3
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Lale AK Parti
  • Cemal Satı HDP
  • Ali Aktay SP
  • Emre Barç CHP
  • Fatıma Zehra Bıyıklı BTP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen19.352
  • Kullanılan oy15.786
  • Geçerli oy14.062
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.367
  • 30 Mar 1414.594
  • 30 Mar 1413.500
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hani Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HANİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • %43
    6.044 oy
  • %33,1
    4.656 oy
  • %43
    6.044 oy
  • %33,1
    4.656 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,5
    4.923 oy
  • %45,8
    6.180 oy
  • %36,5
    4.923 oy
  • %45,8
    6.180 oy
  • SP
  • CHP
  • %22,7
    3.191 oy
  • %0,9
    123 oy
  • %22,7
    3.191 oy
  • %0,9
    123 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9
    1.219 oy
  • %0,5
    69 oy
  • %9
    1.219 oy
  • %0,5
    69 oy
  • BTP
  • %0,3
    48 oy
  • %0,3
    48 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    115 oy
  • %0,9
    115 oy

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • %0,1
    515 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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