Seçim Diyarbakır EĞİL Seçim Sonuçları – EĞİL Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır EĞİL

Mustafa Akkul

Mustafa Akkul

HDP
%51,4
5.757 oy

Mehmet Karakaş

AK Parti
%43,9
4.914 oy

Diğer

%5
535 oy
Diyarbakır - EĞİL İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 55 / 55
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %51,4
  • %43,9
  • %2
  • %1,3
  • %1,1
  • %51,4
  • %43,9
  • %2
  • %1,3
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,1
  • %40,9
  • %1
  • %0,3
  • %0
  • %52,1
  • %40,9
  • %1
  • %0,3
  • %0
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
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BİSMİL
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ÇERMİK
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ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Akkul HDP
  • Mehmet Karakaş AK Parti
  • Sait Tutuş SP
  • Ahmet Aktay CHP
  • Bedri Taş Bağımsız
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen14.592
  • Kullanılan oy13.209
  • Geçerli oy11.206
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.346
  • 30 Mar 1411.805
  • 30 Mar 1410.709
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eğil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 55 / 55
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %43,9
  • %43,9
  • %43,9
  • %43,9
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,3
  • %1,3
  • %1,3
  • %1,3
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • Bağımsız
  • %54,9
  • %51,4
  • %2
  • %1,1
  • %54,9
  • %51,4
  • %2
  • %1,1
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Akkul HDP
  • Mehmet Karakaş AK Parti
  • Sait Tutuş SP
  • Ahmet Aktay CHP
  • Bedri Taş Bağımsız
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen14.592
  • Kullanılan oy13.209
  • Geçerli oy11.206
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.346
  • 30 Mar 1411.805
  • 30 Mar 1410.709
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eğil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

EĞİL Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 55 / 55
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %51,4
    5.757 oy
  • %43,9
    4.914 oy
  • %51,4
    5.757 oy
  • %43,9
    4.914 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,1
    5.579 oy
  • %40,9
    4.383 oy
  • %52,1
    5.579 oy
  • %40,9
    4.383 oy
  • SP
  • CHP
  • %2
    219 oy
  • %1,3
    142 oy
  • %2
    219 oy
  • %1,3
    142 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    103 oy
  • %0,3
    28 oy
  • %1
    103 oy
  • %0,3
    28 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • %1,1
    118 oy
  • %0,5
    56 oy
  • %1,1
    118 oy
  • %0,5
    56 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    96 oy
  • %0
  • %0,9
    96 oy

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • %0,1
    515 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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