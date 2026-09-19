Seçim Diyarbakır ÇINAR Seçim Sonuçları – ÇINAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır ÇINAR

Bedri Kaya

Bedri Kaya

HDP
%43,1
13.968 oy

Yusuf Durmaz

AK Parti
%31,6
10.239 oy

Diğer

%25
8.222 oy
Diyarbakır - ÇINAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 161 / 161
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %43,1
  • %31,6
  • %23,5
  • %0,7
  • %0,4
  • %43,1
  • %31,6
  • %23,5
  • %0,7
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
  • %37,6
  • %0,4
  • %0,3
  • %0
  • %46,9
  • %37,6
  • %0,4
  • %0,3
  • %0
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
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BİSMİL
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ÇERMİK
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ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bedri Kaya HDP
  • Yusuf Durmaz AK Parti
  • Mahmut Delil SP
  • Muharrem Öztürk CHP
  • Behzat Altunakar Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen39.709
  • Kullanılan oy34.354
  • Geçerli oy32.429
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.103
  • 30 Mar 1429.997
  • 30 Mar 1428.648
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 161 / 161
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %31,6
  • %31,6
  • %31,6
  • %31,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %0,7
  • %0,7
  • %0,7
  • %0,7
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • Bağımsız
  • %67,7
  • %43,1
  • %23,5
  • %0,4
  • %67,7
  • %43,1
  • %23,5
  • %0,4
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bedri Kaya HDP
  • Yusuf Durmaz AK Parti
  • Mahmut Delil SP
  • Muharrem Öztürk CHP
  • Behzat Altunakar Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen39.709
  • Kullanılan oy34.354
  • Geçerli oy32.429
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.103
  • 30 Mar 1429.997
  • 30 Mar 1428.648
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇINAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 161 / 161
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %43,1
    13.968 oy
  • %31,6
    10.239 oy
  • %23,5
    7.637 oy
  • %43,1
    13.968 oy
  • %31,6
    10.239 oy
  • %23,5
    7.637 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
    13.444 oy
  • %37,6
    10.771 oy
  • %0,4
    108 oy
  • %46,9
    13.444 oy
  • %37,6
    10.771 oy
  • %0,4
    108 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • BBP
  • %0,7
    236 oy
  • %0,4
    123 oy
  • %0,3
    97 oy
  • %0,7
    236 oy
  • %0,4
    123 oy
  • %0,3
    97 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    147 oy
  • %0,3
    80 oy
  • %0
  • %0,5
    147 oy
  • BTP
  • DSP
  • %0,2
    66 oy
  • %0,2
    63 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,2
    63 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    162 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %0,6
    162 oy
  • %0,1
    18 oy

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • %0,1
    515 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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