Seçim Diyarbakır LİCE Seçim Sonuçları – LİCE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır LİCE

Tarık Mercan

Tarık Mercan

HDP
%77,7
10.898 oy

Ethem Bahri Anlı

AK Parti
%19,8
2.773 oy

Diğer

%2
349 oy
Diyarbakır - LİCE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %77,7
  • %19,8
  • %1,9
  • %0,3
  • %0,2
  • %77,7
  • %19,8
  • %1,9
  • %0,3
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %89,4
  • %8
  • %0,7
  • %0,2
  • %0,6
  • %89,4
  • %8
  • %0,7
  • %0,2
  • %0,6
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
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BİSMİL
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ÇERMİK
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ÇINAR
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ÇÜNGÜŞ
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DİCLE
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EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tarık Mercan HDP
  • Ethem Bahri Anlı AK Parti
  • Tarık Akdemir CHP
  • Çetin Aslan SP
  • Şerife Çetin BTP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen18.059
  • Kullanılan oy15.318
  • Geçerli oy14.020
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.537
  • 30 Mar 1414.597
  • 30 Mar 1413.938
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Lice Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %19,8
  • %19,8
  • %19,8
  • %19,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,9
  • %1,9
  • %1,9
  • %1,9
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %78,3
  • %77,7
  • %0,3
  • %0,2
  • %78,3
  • %77,7
  • %0,3
  • %0,2
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tarık Mercan HDP
  • Ethem Bahri Anlı AK Parti
  • Tarık Akdemir CHP
  • Çetin Aslan SP
  • Şerife Çetin BTP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen18.059
  • Kullanılan oy15.318
  • Geçerli oy14.020
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.537
  • 30 Mar 1414.597
  • 30 Mar 1413.938
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Lice Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

LİCE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %77,7
    10.898 oy
  • %19,8
    2.773 oy
  • %77,7
    10.898 oy
  • %19,8
    2.773 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %89,4
    12.465 oy
  • %8
    1.109 oy
  • %89,4
    12.465 oy
  • %8
    1.109 oy
  • CHP
  • SP
  • %1,9
    263 oy
  • %0,3
    44 oy
  • %1,9
    263 oy
  • %0,3
    44 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    104 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,7
    104 oy
  • %0,2
    33 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    81 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    81 oy
  • %0

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • %0,1
    515 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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