Seçim Diyarbakır DİCLE Seçim Sonuçları – DİCLE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır DİCLE

Felat Aygören

HDP
%50,9
8.980 oy

Halit Aydın

AK Parti
%42,3
7.465 oy

Diğer

%7
1.212 oy
Diyarbakır - DİCLE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • CHP
  • %50,9
  • %42,3
  • %4,2
  • %1,1
  • %1
  • %50,9
  • %42,3
  • %4,2
  • %1,1
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,7
  • %44,8
  • %0
  • %1,4
  • %0,2
  • %49,7
  • %44,8
  • %0
  • %1,4
  • %0,2
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
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BİSMİL
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ÇERMİK
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ÇINAR
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ÇÜNGÜŞ
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DİCLE
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EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Felat Aygören HDP
  • Halit Aydın AK Parti
  • Abdulhalim Tan Bağımsız
  • Abdulkadir Araz SP
  • Nasır Aydın CHP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen23.661
  • Kullanılan oy20.130
  • Geçerli oy17.657
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.336
  • 30 Mar 1420.134
  • 30 Mar 1418.553
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dicle Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %42,3
  • %42,3
  • %42,3
  • %42,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %1
  • %1
  • %1
  • %1
  • Diğer
  • HDP
  • Bağımsız
  • SP
  • %56,7
  • %50,9
  • %4,2
  • %1,1
  • %56,7
  • %50,9
  • %4,2
  • %1,1
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Felat Aygören HDP
  • Halit Aydın AK Parti
  • Abdulhalim Tan Bağımsız
  • Abdulkadir Araz SP
  • Nasır Aydın CHP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen23.661
  • Kullanılan oy20.130
  • Geçerli oy17.657
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.336
  • 30 Mar 1420.134
  • 30 Mar 1418.553
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dicle Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DİCLE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %50,9
    8.980 oy
  • %42,3
    7.465 oy
  • %50,9
    8.980 oy
  • %42,3
    7.465 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,7
    9.222 oy
  • %44,8
    8.309 oy
  • %49,7
    9.222 oy
  • %44,8
    8.309 oy
  • Bağımsız
  • SP
  • %4,2
    742 oy
  • %1,1
    199 oy
  • %4,2
    742 oy
  • %1,1
    199 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    256 oy
  • %0
  • %1,4
    256 oy
  • CHP
  • BTP
  • %1
    180 oy
  • %0,5
    91 oy
  • %1
    180 oy
  • %0,5
    91 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    44 oy
  • %0,7
    130 oy
  • %0,2
    44 oy
  • %0,7
    130 oy

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • %0,1
    515 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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