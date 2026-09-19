Seçim Diyarbakır SUR Seçim Sonuçları – SUR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır SUR

Feyme Filiz Buluttekin

Feyme Filiz Buluttekin

HDP
%60,8
29.847 oy

Şafak Yontürk

AK Parti
%36,7
18.011 oy

Diğer

%2
1.264 oy
Diyarbakır - SUR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 257 / 257
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %60,8
  • %36,7
  • %1,3
  • %0,8
  • %0,3
  • %60,8
  • %36,7
  • %1,3
  • %0,8
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
  • %36
  • %0,5
  • %0,5
  • %0,1
  • %54,4
  • %36
  • %0,5
  • %0,5
  • %0,1
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
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ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Feyme Filiz Buluttekin HDP
  • Şafak Yontürk AK Parti
  • Ramazan Eker CHP
  • Muhammet Muhyettin Kayan SP
  • Şeyhmus Başaran DSP
  • Katılım oranı % 78,5
  • Toplam seçmen67.430
  • Kullanılan oy52.948
  • Geçerli oy49.122
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1469.463
  • 30 Mar 1458.301
  • 30 Mar 1455.118
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 257 / 257
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %36,7
  • %36,7
  • %36,7
  • %36,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,3
  • %1,3
  • %1,3
  • %1,3
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • DSP
  • %62
  • %60,8
  • %0,8
  • %0,3
  • %62
  • %60,8
  • %0,8
  • %0,3
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Feyme Filiz Buluttekin HDP
  • Şafak Yontürk AK Parti
  • Ramazan Eker CHP
  • Muhammet Muhyettin Kayan SP
  • Şeyhmus Başaran DSP
  • Katılım oranı % 78,5
  • Toplam seçmen67.430
  • Kullanılan oy52.948
  • Geçerli oy49.122
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1469.463
  • 30 Mar 1458.301
  • 30 Mar 1455.118
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SUR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 257 / 257
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %60,8
    29.847 oy
  • %36,7
    18.011 oy
  • %60,8
    29.847 oy
  • %36,7
    18.011 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    29.989 oy
  • %36
    19.858 oy
  • %54,4
    29.989 oy
  • %36
    19.858 oy
  • CHP
  • SP
  • %1,3
    651 oy
  • %0,8
    373 oy
  • %1,3
    651 oy
  • %0,8
    373 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    300 oy
  • %0,5
    280 oy
  • %0,5
    300 oy
  • %0,5
    280 oy
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    140 oy
  • %0,2
    100 oy
  • %0,3
    140 oy
  • %0,2
    100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    50 oy
  • %0,7
    376 oy
  • %0,1
    50 oy
  • %0,7
    376 oy

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • %0,1
    515 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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