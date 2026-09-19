Seçim Diyarbakır YENİŞEHİR Seçim Sonuçları – YENİŞEHİR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır YENİŞEHİR

Belgin Diken

Belgin Diken

HDP
%62,3
55.677 oy

Hüseyin Cengiz

AK Parti
%32,6
29.122 oy

Diğer

%5
4.538 oy
Diyarbakır - YENİŞEHİR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 395 / 395
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız
  • %62,3
  • %32,6
  • %3
  • %1,4
  • %0,3
  • %62,3
  • %32,6
  • %3
  • %1,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
  • %39,5
  • %2,3
  • %1,1
  • %0
  • %50,1
  • %39,5
  • %2,3
  • %1,1
  • %0
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Belgin Diken HDP
  • Hüseyin Cengiz AK Parti
  • Abdurrahman Berat Aktaş CHP
  • Mehmet Furkan SP
  • Ramazan Kahramaner Bağımsız
  • Katılım oranı % 74,9
  • Toplam seçmen126.265
  • Kullanılan oy94.624
  • Geçerli oy89.337
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14119.668
  • 30 Mar 1495.704
  • 30 Mar 1490.422
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yenişehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 395 / 395
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %32,6
  • %32,6
  • %32,6
  • %32,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %3
  • %3
  • %3
  • %3
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • Bağımsız
  • %64,4
  • %62,3
  • %1,4
  • %0,3
  • %64,4
  • %62,3
  • %1,4
  • %0,3
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Belgin Diken HDP
  • Hüseyin Cengiz AK Parti
  • Abdurrahman Berat Aktaş CHP
  • Mehmet Furkan SP
  • Ramazan Kahramaner Bağımsız
  • Katılım oranı % 74,9
  • Toplam seçmen126.265
  • Kullanılan oy94.624
  • Geçerli oy89.337
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14119.668
  • 30 Mar 1495.704
  • 30 Mar 1490.422
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yenişehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YENİŞEHİR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 395 / 395
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %62,3
    55.677 oy
  • %32,6
    29.122 oy
  • %3
    2.652 oy
  • %62,3
    55.677 oy
  • %32,6
    29.122 oy
  • %3
    2.652 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
    45.340 oy
  • %39,5
    35.738 oy
  • %2,3
    2.068 oy
  • %50,1
    45.340 oy
  • %39,5
    35.738 oy
  • %2,3
    2.068 oy
  • SP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,4
    1.234 oy
  • %0,3
    248 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %1,4
    1.234 oy
  • %0,3
    248 oy
  • %0,3
    224 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    1.012 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    84 oy
  • %1,1
    1.012 oy
  • %0
  • %0,1
    84 oy
  • BTP
  • %0,2
    180 oy
  • %0,2
    180 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    497 oy
  • %0,5
    497 oy

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • %0,1
    515 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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