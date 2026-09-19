Seçim Diyarbakır KAYAPINAR Seçim Sonuçları – KAYAPINAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır KAYAPINAR

Keziban Yılmaz

Keziban Yılmaz

HDP
%66,3
104.690 oy

Cevdet Nasıranlı

AK Parti
%28,6
45.139 oy

Diğer

%5
7.960 oy
Diyarbakır - KAYAPINAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 671 / 671
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız
  • %66,3
  • %28,6
  • %2,1
  • %1,7
  • %0,8
  • %66,3
  • %28,6
  • %2,1
  • %1,7
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
  • %34,9
  • %1,3
  • %1,6
  • %0
  • %54,6
  • %34,9
  • %1,3
  • %1,6
  • %0
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Keziban Yılmaz HDP
  • Cevdet Nasıranlı AK Parti
  • Mustafa Akyüz CHP
  • Enes Akdemir SP
  • Mustafa Köse Bağımsız
  • Katılım oranı % 74,9
  • Toplam seçmen221.345
  • Kullanılan oy165.890
  • Geçerli oy157.789
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14164.892
  • 30 Mar 14133.416
  • 30 Mar 14126.834
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kayapınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 671 / 671
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %28,6
  • %28,6
  • %28,6
  • %28,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %2,1
  • %2,1
  • %2,1
  • %2,1
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • Bağımsız
  • %69,3
  • %66,3
  • %1,7
  • %0,8
  • %69,3
  • %66,3
  • %1,7
  • %0,8
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Keziban Yılmaz HDP
  • Cevdet Nasıranlı AK Parti
  • Mustafa Akyüz CHP
  • Enes Akdemir SP
  • Mustafa Köse Bağımsız
  • Katılım oranı % 74,9
  • Toplam seçmen221.345
  • Kullanılan oy165.890
  • Geçerli oy157.789
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14164.892
  • 30 Mar 14133.416
  • 30 Mar 14126.834
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kayapınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KAYAPINAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 671 / 671
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %66,3
    104.690 oy
  • %28,6
    45.139 oy
  • %2,1
    3.313 oy
  • %66,3
    104.690 oy
  • %28,6
    45.139 oy
  • %2,1
    3.313 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    69.256 oy
  • %34,9
    44.231 oy
  • %1,3
    1.600 oy
  • %54,6
    69.256 oy
  • %34,9
    44.231 oy
  • %1,3
    1.600 oy
  • SP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,7
    2.658 oy
  • %0,8
    1.206 oy
  • %0,3
    455 oy
  • %1,7
    2.658 oy
  • %0,8
    1.206 oy
  • %0,3
    455 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    2.003 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %1,6
    2.003 oy
  • %0
  • %0,1
    109 oy
  • BTP
  • %0,2
    328 oy
  • %0,2
    328 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    909 oy
  • %0,7
    909 oy

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • %0,1
    515 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3