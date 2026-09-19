Seçim Diyarbakır BİSMİL Seçim Sonuçları – BİSMİL Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Diyarbakır BİSMİL

Orhan Ayaz

Orhan Ayaz

HDP
%71,4
39.366 oy

Mustafa Kemal Arslan

AK Parti
%25,8
14.193 oy

Diğer

%3
1.552 oy
Diyarbakır - BİSMİL İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %71,4
  • %25,8
  • %1,8
  • %0,8
  • %0,1
  • %71,4
  • %25,8
  • %1,8
  • %0,8
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,1
  • %25,1
  • %1,4
  • %0,5
  • %0
  • %68,1
  • %25,1
  • %1,4
  • %0,5
  • %0
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
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BİSMİL
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ÇERMİK
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ÇINAR
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ÇÜNGÜŞ
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DİCLE
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EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Orhan Ayaz HDP
  • Mustafa Kemal Arslan AK Parti
  • Selim Yılmaz CHP
  • Mehmet Emin Albayrak SP
  • Tuba Artun DSP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen69.418
  • Kullanılan oy58.002
  • Geçerli oy55.111
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1461.184
  • 30 Mar 1452.099
  • 30 Mar 1449.835
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bismil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %25,8
  • %25,8
  • %25,8
  • %25,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,8
  • %1,8
  • %1,8
  • %1,8
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • DSP
  • %72,4
  • %71,4
  • %0,8
  • %0,1
  • %72,4
  • %71,4
  • %0,8
  • %0,1
Tüm Partiler
BİS ÇER ÇNR ÇÜN DİC ERG HNİ HAZ KLP LİC SLV EĞL KOC BAĞ KYP SUR YNŞ
BAĞLAR
yukleniyor
BİSMİL
yukleniyor
ÇERMİK
yukleniyor
ÇINAR
yukleniyor
ÇÜNGÜŞ
yukleniyor
DİCLE
yukleniyor
EĞİL
yukleniyor
ERGANİ
yukleniyor
HANİ
yukleniyor
HAZRO
yukleniyor
KAYAPINAR
yukleniyor
KOCAKÖY
yukleniyor
KULP
yukleniyor
LİCE
yukleniyor
SİLVAN
yukleniyor
SUR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Orhan Ayaz HDP
  • Mustafa Kemal Arslan AK Parti
  • Selim Yılmaz CHP
  • Mehmet Emin Albayrak SP
  • Tuba Artun DSP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen69.418
  • Kullanılan oy58.002
  • Geçerli oy55.111
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1461.184
  • 30 Mar 1452.099
  • 30 Mar 1449.835
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bismil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BİSMİL Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %71,4
    39.366 oy
  • %25,8
    14.193 oy
  • %71,4
    39.366 oy
  • %25,8
    14.193 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,1
    33.930 oy
  • %25,1
    12.529 oy
  • %68,1
    33.930 oy
  • %25,1
    12.529 oy
  • CHP
  • SP
  • %1,8
    1.004 oy
  • %0,8
    415 oy
  • %1,8
    1.004 oy
  • %0,8
    415 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    703 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %1,4
    703 oy
  • %0,5
    243 oy
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    71 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %0,1
    62 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    541 oy
  • %0
  • %1,1
    541 oy

Diyarbakır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Diyarbakır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.643 / 3.643
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • %62,9
    490.571 oy
  • %31
    241.633 oy
  • %2
    15.789 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • %55,1
    396.215 oy
  • %35
    251.952 oy
  • %0,9
    6.591 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • %1,8
    14.270 oy
  • %1,3
    10.097 oy
  • %0,6
    4.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %1,2
    8.601 oy
  • %0
  • %0,1
    515 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • %0,2
    1.425 oy
  • %0,1
    909 oy
  • %0,1
    521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    5.771 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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