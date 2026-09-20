31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli
Tahir Büyükakın
AK Parti
%55,6
610.350 oy
Serdar Kaman
İYİ Parti
%32,7
359.010 oy
Diğer
%11
128.957 oy
Kocaeli İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 4.196 / 4.196
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Tahir Büyükakın AK Parti
- Serdar Kaman İYİ Parti
- Birol Aydın SP
- Züleyha Gülüm HDP
- Ziya Topal DSP
- Katılım oranı % 85,3
- Toplam seçmen1.350.376
- Kullanılan oy1.151.218
- Geçerli oy1.098.317
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.177.975
- 30 Mar 141.075.124
- 30 Mar 141.024.489
- Açılan sandık
- 4.196 / 4.196
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Tahir Büyükakın AK Parti
- Serdar Kaman İYİ Parti
- Birol Aydın SP
- Züleyha Gülüm HDP
- Ziya Topal DSP
- Katılım oranı % 85,3
- Toplam seçmen1.350.376
- Kullanılan oy1.151.218
- Geçerli oy1.098.317
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.177.975
- 30 Mar 141.075.124
- 30 Mar 141.024.489
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- BAŞİSKELE AK Parti %52,5 AK Parti %54,7
- ÇAYIROVA AK Parti %54,6 AK Parti %45
- DARICA AK Parti %52,2 AK Parti %50,1
- DERİNCE AK Parti %47,5 AK Parti %42,4
- DİLOVASI AK Parti %51 AK Parti %43,3
- GEBZE AK Parti %51,8 AK Parti %48,8
- GÖLCÜK AK Parti %51,7 AK Parti %45,4
- İZMİT CHP %49,9 AK Parti %45,4
- KANDIRA AK Parti %57,9 AK Parti %51,3
- KARAMÜRSEL AK Parti %48,7 AK Parti %43
- KARTEPE AK Parti %57,9 AK Parti %52,7
- KÖRFEZ AK Parti %49,2 AK Parti %44,3
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 11 12 -1
- MHP 0 0 0 ⚊
- CHP 1 0 +1 ⚊
- İYİ Parti 0 0 0 ⚊
- HDP 0 0 0 ⚊
- SP 0 0 0 ⚊
- DSP 0 0 0 ⚊
- BBP 0 0 0 ⚊
- VP 0 0 0 ⚊
- DP 0 0 0 ⚊
- BTP 0 0 0 ⚊
- TKP 0 0 0 ⚊
- Bağımsız 0 0 0 ⚊
- Diğer 0 0 0 ⚊
Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
BaşiskeleMehmet Yasin Özlü % 100 % 52,5 % 0 % 0 % 7,9 % 0 % 35,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAŞİSKELE Mehmet Yasin Özlü % 100 % 52,53 % 0 % 0 % 7,88 % 0 % 35,87 SP
- BAŞİSKELE (30 Mar 2014) Hüseyin Ayaz % 54,74 % 9,77 % 10,65 % 0 % 0 % 23,19 SP
-
ÇayırovaBünyamin Çiftçi % 100 % 54,6 % 0 % 23,3 % 14,6 % 0 % 5,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAYIROVA Bünyamin Çiftçi % 100 % 54,56 % 0 % 23,25 % 14,59 % 0 % 5,81 SP
- ÇAYIROVA (30 Mar 2014) Şevki Demirci % 44,98 % 8,18 % 23,71 % 0 % 0 % 18,7 SP
-
DarıcaMuzaffer Bıyık % 100 % 52,2 % 0 % 42,4 % 0 % 0 % 3,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DARICA Muzaffer Bıyık % 100 % 52,2 % 0 % 42,42 % 0 % 0 % 3,57 SP
- DARICA (30 Mar 2014) Şükrü Karabacak % 50,15 % 14,83 % 22,82 % 0 % 0 % 5,48 Bağımsız
-
DerinceZeki Aygün % 100 % 47,5 % 0 % 46 % 0 % 0 % 3,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DERİNCE Zeki Aygün % 100 % 47,48 % 0 % 46,01 % 0 % 0 % 3,85 SP
- DERİNCE (30 Mar 2014) Ali Haydar Bulut % 42,45 % 22,37 % 30,52 % 0 % 0 % 2,95 SP
-
DilovasıHamza Şayir % 100 % 51 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DİLOVASI Hamza Şayir % 100 % 51,03 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,37 SP
- DİLOVASI (30 Mar 2014) Ali Toltar % 43,3 % 14,06 % 32,75 % 0 % 0 % 7,91 Bağımsız
-
GebzeZinnur Büyükgöz % 100 % 51,8 % 0 % 29,5 % 0 % 0 % 7,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GEBZE Zinnur Büyükgöz % 100 % 51,77 % 0 % 29,45 % 0 % 0 % 7,93 SP
- GEBZE (30 Mar 2014) Adnan Köşker % 48,77 % 9,61 % 23,82 % 0 % 0 % 13,73 SP
-
GölcükAli Yıldırım Sezer % 100 % 51,7 % 0 % 43,3 % 0 % 0 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖLCÜK Ali Yıldırım Sezer % 100 % 51,73 % 0 % 43,33 % 0 % 0 % 2,6 SP
- GÖLCÜK (30 Mar 2014) Mehmet Ellibeş % 45,4 % 5,93 % 40,7 % 0 % 0 % 6,12 SP
-
İzmitFatma Kaplan Hürriyet % 100 % 45,8 % 0 % 49,9 % 0 % 0 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İZMİT Fatma Kaplan Hürriyet % 100 % 45,85 % 0 % 49,92 % 0 % 0 % 2,73 SP
- İZMİT (30 Mar 2014) Nevzat Doğan % 45,41 % 6,23 % 41,97 % 0 % 0 % 4,04 SP
-
KandıraAdnan Turan % 100 % 57,9 % 0 % 0 % 38,2 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KANDIRA Adnan Turan % 100 % 57,92 % 0 % 0 % 38,22 % 0 % 2,04 SP
- KANDIRA (30 Mar 2014) Ünal Köken % 51,31 % 25,41 % 18,13 % 0 % 0 % 4,11 SP
-
Karamürselİsmail Yıldırım % 100 % 48,7 % 0 % 44,5 % 0 % 0 % 5,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAMÜRSEL İsmail Yıldırım % 100 % 48,72 % 0 % 44,51 % 0 % 0 % 5,93 SP
- KARAMÜRSEL (30 Mar 2014) İsmail Yıldırım % 43,04 % 11,26 % 24,14 % 0 % 0 % 20,25 SP
-
KartepeMuhammet Mustafa Kocaman % 100 % 57,9 % 0 % 28,3 % 0 % 0 % 7,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARTEPE Muhammet Mustafa Kocaman % 100 % 57,93 % 0 % 28,35 % 0 % 0 % 7,36 DSP
- KARTEPE (30 Mar 2014) Hüseyin Üzülmez % 52,68 % 4,47 % 35,25 % 0 % 0 % 5,7 SP
-
KörfezŞener Söğüt % 100 % 49,2 % 0 % 0 % 37,1 % 6,7 % 5,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÖRFEZ Şener Söğüt % 100 % 49,17 % 0 % 0 % 37,09 % 6,65 % 5,28 SP
- KÖRFEZ (30 Mar 2014) İsmail Baran % 44,29 % 23,2 % 20,92 % 0 % 0 % 5,31 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 4.196 / 4.196
- %100
-
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