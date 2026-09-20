Seçim Kocaeli Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli

Tahir Büyükakın

AK Parti
%55,6
610.350 oy

Serdar Kaman

İYİ Parti
%32,7
359.010 oy

Diğer

%11
128.957 oy
Kocaeli İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 4.196 / 4.196
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %55,6
  • %32,7
  • %5
  • %3,8
  • %1
  • %55,6
  • %32,7
  • %5
  • %3,8
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
  • %0
  • %5
  • %0
  • %0,1
  • %50,6
  • %0
  • %5
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
yukleniyor
ÇAYIROVA
yukleniyor
DARICA
yukleniyor
DERİNCE
yukleniyor
DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tahir Büyükakın AK Parti
  • Serdar Kaman İYİ Parti
  • Birol Aydın SP
  • Züleyha Gülüm HDP
  • Ziya Topal DSP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen1.350.376
  • Kullanılan oy1.151.218
  • Geçerli oy1.098.317
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.177.975
  • 30 Mar 141.075.124
  • 30 Mar 141.024.489
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 4.196 / 4.196
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %55,6
  • %55,6
  • %55,6
  • %55,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %32,7
  • %32,7
  • %0
  • %32,7
  • %32,7
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %11,7
  • %5
  • %3,8
  • %1
  • %11,7
  • %5
  • %3,8
  • %1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
yukleniyor
ÇAYIROVA
yukleniyor
DARICA
yukleniyor
DERİNCE
yukleniyor
DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tahir Büyükakın AK Parti
  • Serdar Kaman İYİ Parti
  • Birol Aydın SP
  • Züleyha Gülüm HDP
  • Ziya Topal DSP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen1.350.376
  • Kullanılan oy1.151.218
  • Geçerli oy1.098.317
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.177.975
  • 30 Mar 141.075.124
  • 30 Mar 141.024.489
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 11 12 -1
  • MHP 0 0 0
  • CHP 1 0 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.196 / 4.196
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • VP
  • CHP
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %0
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

Kocaeli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Kocaeli İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Kocaeli Belediye Başkan Adayları