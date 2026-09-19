Seçim Kocaeli KÖRFEZ Seçim Sonuçları – KÖRFEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli KÖRFEZ

Şener Söğüt

AK Parti
%49,2
46.595 oy

Salih Recep Şirin

İYİ Parti
%37,1
35.152 oy

Diğer

%14
13.022 oy
Kocaeli - KÖRFEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 358 / 358
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • SP
  • DP
  • %49,2
  • %37,1
  • %6,7
  • %5,3
  • %0,7
  • %49,2
  • %37,1
  • %6,7
  • %5,3
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
  • %0
  • %0
  • %5,3
  • %0
  • %44,3
  • %0
  • %0
  • %5,3
  • %0
Tüm Partiler
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GEBZE
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GÖLCÜK
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İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şener Söğüt AK Parti
  • Salih Recep Şirin İYİ Parti
  • Selda İlgöz Kocayiğit HDP
  • Recep Sarıdoğan SP
  • Hülya Uluzman DP
  • Katılım oranı % 84,7
  • Toplam seçmen116.499
  • Kullanılan oy98.715
  • Geçerli oy94.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14100.197
  • 30 Mar 1490.810
  • 30 Mar 1486.107
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Körfez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 358 / 358
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %49,2
  • %49,2
  • %49,2
  • %49,2
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %37,1
  • %37,1
  • %37,1
  • %37,1
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • DP
  • %13,7
  • %6,7
  • %5,3
  • %0,7
  • %13,7
  • %6,7
  • %5,3
  • %0,7
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
yukleniyor
ÇAYIROVA
yukleniyor
DARICA
yukleniyor
DERİNCE
yukleniyor
DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şener Söğüt AK Parti
  • Salih Recep Şirin İYİ Parti
  • Selda İlgöz Kocayiğit HDP
  • Recep Sarıdoğan SP
  • Hülya Uluzman DP
  • Katılım oranı % 84,7
  • Toplam seçmen116.499
  • Kullanılan oy98.715
  • Geçerli oy94.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14100.197
  • 30 Mar 1490.810
  • 30 Mar 1486.107
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Körfez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KÖRFEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 358 / 358
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %49,2
    46.595 oy
  • %37,1
    35.152 oy
  • %6,7
    6.306 oy
  • %49,2
    46.595 oy
  • %37,1
    35.152 oy
  • %6,7
    6.306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    38.139 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,3
    38.139 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %5,3
    5.002 oy
  • %0,7
    646 oy
  • %0,6
    528 oy
  • %5,3
    5.002 oy
  • %0,7
    646 oy
  • %0,6
    528 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,3
    4.572 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %5,3
    4.572 oy
  • %0
  • %0,1
    95 oy
  • BTP
  • VP
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    227 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    227 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    257 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    257 oy
  • %0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.196 / 4.196
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • VP
  • CHP
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %0
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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