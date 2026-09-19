Seçim Kocaeli KANDIRA Seçim Sonuçları – KANDIRA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli KANDIRA

Adnan Turan

AK Parti
%57,9
18.573 oy

Ercüment Şahin

İYİ Parti
%38,2
12.255 oy

Diğer

%4
1.237 oy
Kocaeli - KANDIRA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %57,9
  • %38,2
  • %2
  • %0,9
  • %0,6
  • %57,9
  • %38,2
  • %2
  • %0,9
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,3
  • %0
  • %4,1
  • %0
  • %0
  • %51,3
  • %0
  • %4,1
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
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DARICA
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DERİNCE
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DİLOVASI
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GEBZE
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GÖLCÜK
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İZMİT
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KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Turan AK Parti
  • Ercüment Şahin İYİ Parti
  • Ramazan Arslan SP
  • Arzu Aykanat Çakan DP
  • İdris Demir DSP
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen38.260
  • Kullanılan oy34.036
  • Geçerli oy32.065
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.956
  • 30 Mar 1432.530
  • 30 Mar 1430.712
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kandıra Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %57,9
  • %57,9
  • %57,9
  • %57,9
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %38,2
  • %38,2
  • %38,2
  • %38,2
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %3,9
  • %2
  • %0,9
  • %0,6
  • %3,9
  • %2
  • %0,9
  • %0,6
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
yukleniyor
ÇAYIROVA
yukleniyor
DARICA
yukleniyor
DERİNCE
yukleniyor
DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Turan AK Parti
  • Ercüment Şahin İYİ Parti
  • Ramazan Arslan SP
  • Arzu Aykanat Çakan DP
  • İdris Demir DSP
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen38.260
  • Kullanılan oy34.036
  • Geçerli oy32.065
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.956
  • 30 Mar 1432.530
  • 30 Mar 1430.712
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kandıra Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KANDIRA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %57,9
    18.573 oy
  • %38,2
    12.255 oy
  • %57,9
    18.573 oy
  • %38,2
    12.255 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,3
    15.759 oy
  • %0
    0 oy
  • %51,3
    15.759 oy
  • %0
  • SP
  • DP
  • %2
    653 oy
  • %0,9
    290 oy
  • %2
    653 oy
  • %0,9
    290 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,1
    1.263 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,1
    1.263 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,6
    180 oy
  • %0,4
    114 oy
  • %0,6
    180 oy
  • %0,4
    114 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    103 oy
  • %0
  • %0,3
    103 oy

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.196 / 4.196
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • VP
  • CHP
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %0
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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