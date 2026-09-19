Seçim Kocaeli DİLOVASI Seçim Sonuçları – DİLOVASI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli DİLOVASI

Hamza Şayir

AK Parti
%51
13.570 oy

Ercan Dalkılıç

SP
%47,4
12.596 oy

Diğer

%2
424 oy
Kocaeli - DİLOVASI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 99 / 99
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • DP
  • %51
  • %47,4
  • %0,5
  • %0,4
  • %0,3
  • %51
  • %47,4
  • %0,5
  • %0,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
  • %1,4
  • %0,2
  • %0,1
  • %0
  • %43,3
  • %1,4
  • %0,2
  • %0,1
  • %0
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
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ÇAYIROVA
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DARICA
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DERİNCE
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DİLOVASI
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GEBZE
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GÖLCÜK
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İZMİT
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KANDIRA
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KARAMÜRSEL
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KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hamza Şayir AK Parti
  • Ercan Dalkılıç SP
  • Dursun Aksu BTP
  • Hakan Ercan DSP
  • Ramazan Tekin DP
  • Katılım oranı % 89,5
  • Toplam seçmen31.395
  • Kullanılan oy28.089
  • Geçerli oy26.590
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.335
  • 30 Mar 1426.337
  • 30 Mar 1424.929
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dilovası Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 99 / 99
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %51
  • %51
  • %51
  • %51
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • %49
  • %47,4
  • %0,5
  • %0,4
  • %49
  • %47,4
  • %0,5
  • %0,4
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
yukleniyor
ÇAYIROVA
yukleniyor
DARICA
yukleniyor
DERİNCE
yukleniyor
DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hamza Şayir AK Parti
  • Ercan Dalkılıç SP
  • Dursun Aksu BTP
  • Hakan Ercan DSP
  • Ramazan Tekin DP
  • Katılım oranı % 89,5
  • Toplam seçmen31.395
  • Kullanılan oy28.089
  • Geçerli oy26.590
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.335
  • 30 Mar 1426.337
  • 30 Mar 1424.929
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dilovası Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DİLOVASI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 99 / 99
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • %51
    13.570 oy
  • %47,4
    12.596 oy
  • %51
    13.570 oy
  • %47,4
    12.596 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    10.795 oy
  • %1,4
    346 oy
  • %43,3
    10.795 oy
  • %1,4
    346 oy
  • BTP
  • DSP
  • %0,5
    137 oy
  • %0,4
    117 oy
  • %0,5
    137 oy
  • %0,4
    117 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    59 oy
  • %0,1
    16 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %0,1
    16 oy
  • DP
  • Bağımsız
  • %0,3
    90 oy
  • %0,3
    80 oy
  • %0,3
    90 oy
  • %0,3
    80 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,9
    1.971 oy
  • %0
  • %7,9
    1.971 oy

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.196 / 4.196
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • VP
  • CHP
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %0
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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