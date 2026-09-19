Seçim Kocaeli BAŞİSKELE Seçim Sonuçları – BAŞİSKELE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli BAŞİSKELE

Mehmet Yasin Özlü

AK Parti
%52,5
30.996 oy

Zafer Mutlu

SP
%35,9
21.165 oy

Diğer

%11
6.849 oy
Kocaeli - BAŞİSKELE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • %52,5
  • %35,9
  • %7,9
  • %2,5
  • %0,5
  • %52,5
  • %35,9
  • %7,9
  • %2,5
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,7
  • %23,2
  • %0
  • %0,6
  • %0,2
  • %54,7
  • %23,2
  • %0
  • %0,6
  • %0,2
Tüm Partiler
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BAŞİSKELE
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GEBZE
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GÖLCÜK
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İZMİT
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KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
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KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yasin Özlü AK Parti
  • Zafer Mutlu SP
  • Rıza Güven Usta İYİ Parti
  • Muharrem Can Bağımsız
  • Şaban Örçen BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen68.801
  • Kullanılan oy60.849
  • Geçerli oy59.010
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1453.245
  • 30 Mar 1449.317
  • 30 Mar 1447.275
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Başiskele Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %52,5
  • %52,5
  • %52,5
  • %52,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %7,9
  • %7,9
  • %7,9
  • %7,9
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %39,6
  • %35,9
  • %2,5
  • %0,5
  • %39,6
  • %35,9
  • %2,5
  • %0,5
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
yukleniyor
ÇAYIROVA
yukleniyor
DARICA
yukleniyor
DERİNCE
yukleniyor
DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yasin Özlü AK Parti
  • Zafer Mutlu SP
  • Rıza Güven Usta İYİ Parti
  • Muharrem Can Bağımsız
  • Şaban Örçen BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen68.801
  • Kullanılan oy60.849
  • Geçerli oy59.010
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1453.245
  • 30 Mar 1449.317
  • 30 Mar 1447.275
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Başiskele Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BAŞİSKELE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • %52,5
    30.996 oy
  • %35,9
    21.165 oy
  • %7,9
    4.649 oy
  • %52,5
    30.996 oy
  • %35,9
    21.165 oy
  • %7,9
    4.649 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,7
    25.876 oy
  • %23,2
    10.963 oy
  • %0
    0 oy
  • %54,7
    25.876 oy
  • %23,2
    10.963 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • BTP
  • DP
  • %2,5
    1.451 oy
  • %0,5
    296 oy
  • %0,4
    236 oy
  • %2,5
    1.451 oy
  • %0,5
    296 oy
  • %0,4
    236 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    268 oy
  • %0,2
    79 oy
  • %0,3
    162 oy
  • %0,6
    268 oy
  • %0,2
    79 oy
  • %0,3
    162 oy
  • DSP
  • %0,4
    217 oy
  • %0,4
    217 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    35 oy

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.196 / 4.196
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • VP
  • CHP
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %0
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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