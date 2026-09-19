Seçim Kocaeli KARAMÜRSEL Seçim Sonuçları – KARAMÜRSEL Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli KARAMÜRSEL

İsmail Yıldırım

AK Parti
%48,7
16.501 oy

Ahmet Çalık

CHP
%44,5
15.074 oy

Diğer

%6
2.293 oy
Kocaeli - KARAMÜRSEL İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 142 / 142
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %48,7
  • %44,5
  • %5,9
  • %0,5
  • %0,2
  • %48,7
  • %44,5
  • %5,9
  • %0,5
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
  • %24,1
  • %20,3
  • %0
  • %0,1
  • %43
  • %24,1
  • %20,3
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
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DERİNCE
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DİLOVASI
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GEBZE
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GÖLCÜK
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İZMİT
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KANDIRA
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KARAMÜRSEL
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KARTEPE
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KÖRFEZ
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  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Yıldırım AK Parti
  • Ahmet Çalık CHP
  • Mehmet Özalay SP
  • Atilla Hatipoğlu DP
  • Şengül Karlıkaya DSP
  • Katılım oranı % 82,5
  • Toplam seçmen42.975
  • Kullanılan oy35.441
  • Geçerli oy33.868
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1439.832
  • 30 Mar 1435.748
  • 30 Mar 1434.207
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karamürsel Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 142 / 142
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %48,7
  • %48,7
  • %48,7
  • %48,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %44,5
  • %44,5
  • %44,5
  • %44,5
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %6,8
  • %5,9
  • %0,5
  • %0,2
  • %6,8
  • %5,9
  • %0,5
  • %0,2
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
yukleniyor
ÇAYIROVA
yukleniyor
DARICA
yukleniyor
DERİNCE
yukleniyor
DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Yıldırım AK Parti
  • Ahmet Çalık CHP
  • Mehmet Özalay SP
  • Atilla Hatipoğlu DP
  • Şengül Karlıkaya DSP
  • Katılım oranı % 82,5
  • Toplam seçmen42.975
  • Kullanılan oy35.441
  • Geçerli oy33.868
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1439.832
  • 30 Mar 1435.748
  • 30 Mar 1434.207
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karamürsel Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KARAMÜRSEL Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 142 / 142
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %48,7
    16.501 oy
  • %44,5
    15.074 oy
  • %48,7
    16.501 oy
  • %44,5
    15.074 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    14.723 oy
  • %24,1
    8.257 oy
  • %43
    14.723 oy
  • %24,1
    8.257 oy
  • SP
  • DP
  • %5,9
    2.009 oy
  • %0,5
    156 oy
  • %5,9
    2.009 oy
  • %0,5
    156 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %20,3
    6.928 oy
  • %0
    0 oy
  • %20,3
    6.928 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,2
    79 oy
  • %0,1
    49 oy
  • %0,2
    79 oy
  • %0,1
    49 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    26 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    26 oy
  • %0,1
    44 oy

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.196 / 4.196
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • VP
  • CHP
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %0
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3