Seçim Kocaeli KARTEPE Seçim Sonuçları – KARTEPE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli KARTEPE

Muhammet Mustafa Kocaman

AK Parti
%57,9
40.859 oy

Cumhur Karakadılar

CHP
%28,3
19.997 oy

Diğer

%14
9.681 oy
Kocaeli - KARTEPE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 259 / 259
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DSP
  • SP
  • DP
  • %57,9
  • %28,3
  • %7,4
  • %5,1
  • %1
  • %57,9
  • %28,3
  • %7,4
  • %5,1
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,7
  • %35,2
  • %0,1
  • %5,7
  • %0,3
  • %52,7
  • %35,2
  • %0,1
  • %5,7
  • %0,3
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DİLOVASI
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GEBZE
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GÖLCÜK
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İZMİT
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KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
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KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Mustafa Kocaman AK Parti
  • Cumhur Karakadılar CHP
  • Temel Ofluoğlu DSP
  • İbrahim Bıyıklı SP
  • Ahmet Kerim Kıvanç DP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen83.830
  • Kullanılan oy73.528
  • Geçerli oy70.537
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1471.505
  • 30 Mar 1466.316
  • 30 Mar 1463.683
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kartepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 259 / 259
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %57,9
  • %57,9
  • %57,9
  • %57,9
  • MİLLET
  • CHP
  • %28,3
  • %28,3
  • %28,3
  • %28,3
  • Diğer
  • DSP
  • SP
  • DP
  • %13,7
  • %7,4
  • %5,1
  • %1
  • %13,7
  • %7,4
  • %5,1
  • %1
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
yukleniyor
ÇAYIROVA
yukleniyor
DARICA
yukleniyor
DERİNCE
yukleniyor
DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Mustafa Kocaman AK Parti
  • Cumhur Karakadılar CHP
  • Temel Ofluoğlu DSP
  • İbrahim Bıyıklı SP
  • Ahmet Kerim Kıvanç DP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen83.830
  • Kullanılan oy73.528
  • Geçerli oy70.537
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1471.505
  • 30 Mar 1466.316
  • 30 Mar 1463.683
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kartepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KARTEPE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 259 / 259
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %57,9
    40.859 oy
  • %28,3
    19.997 oy
  • %57,9
    40.859 oy
  • %28,3
    19.997 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,7
    33.546 oy
  • %35,2
    22.448 oy
  • %52,7
    33.546 oy
  • %35,2
    22.448 oy
  • DSP
  • SP
  • %7,4
    5.191 oy
  • %5,1
    3.613 oy
  • %7,4
    5.191 oy
  • %5,1
    3.613 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    53 oy
  • %5,7
    3.628 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %5,7
    3.628 oy
  • DP
  • BTP
  • %1
    687 oy
  • %0,3
    190 oy
  • %1
    687 oy
  • %0,3
    190 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    179 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0,3
    179 oy
  • %0,1
    63 oy

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.196 / 4.196
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • VP
  • CHP
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %0
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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