Seçim Yozgat Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Yozgat Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Yozgat

Celal Köse

AK Parti
%40,9
18.828 oy

Kazım Arslan

Bağımsız
%36,2
16.663 oy

Diğer

%23
10.592 oy
Yozgat İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %40,9
  • %36,9
  • %15,7
  • %3,6
  • %1,7
  • %40,9
  • %36,9
  • %15,7
  • %3,6
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
  • %0,2
  • %38,2
  • %0
  • %0,1
  • %56,2
  • %0,2
  • %38,2
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
22 8 2 2 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
AKDAĞMADENİ
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOĞAZLIYAN
yukleniyor
ÇANDIR
yukleniyor
ÇAYIRALAN
yukleniyor
ÇEKEREK
yukleniyor
KADIŞEHRİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYKENT
yukleniyor
SARIKAYA
yukleniyor
SORGUN
yukleniyor
ŞEFAATLİ
yukleniyor
YENİFAKILI
yukleniyor
YERKÖY
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Celal Köse AK Parti
  • Kazım Arslan Bağımsız
  • Mehmet Erdemir MHP
  • Metin Özışık İYİ Parti
  • Abdullah Güngör BTP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen55.679
  • Kullanılan oy47.834
  • Geçerli oy46.083
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1452.387
  • 30 Mar 1447.187
  • 30 Mar 1445.706
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yozgat İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,5
  • %40,9
  • %15,7
  • %56,5
  • %40,9
  • %15,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %3,6
  • %3,6
  • %0
  • %3,6
  • %3,6
  • %0
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %39,9
  • %36,9
  • %1,7
  • %0,5
  • %39,9
  • %36,9
  • %1,7
  • %0,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
30 4 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
AKDAĞMADENİ
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOĞAZLIYAN
yukleniyor
ÇANDIR
yukleniyor
ÇAYIRALAN
yukleniyor
ÇEKEREK
yukleniyor
KADIŞEHRİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYKENT
yukleniyor
SARIKAYA
yukleniyor
SORGUN
yukleniyor
ŞEFAATLİ
yukleniyor
YENİFAKILI
yukleniyor
YERKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Celal Köse AK Parti
  • Kazım Arslan Bağımsız
  • Mehmet Erdemir MHP
  • Metin Özışık İYİ Parti
  • Abdullah Güngör BTP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen55.679
  • Kullanılan oy47.834
  • Geçerli oy46.083
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1452.387
  • 30 Mar 1447.187
  • 30 Mar 1445.706
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yozgat İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 22 30 -8
  • MHP 8 1 +7
  • CHP 2 0 +2
  • İYİ Parti 2 0 +2
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 1 0 +1
  • BBP 1 0 +1
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
    0 oy
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %1,7
    788 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %1,7
    788 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    47 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • CHP
  • BBP
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    656 oy
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
  • %1,4
    656 oy
  • %2,7
    1.218 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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