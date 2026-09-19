Seçim Yozgat BOĞAZLIYAN Seçim Sonuçları – BOĞAZLIYAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Yozgat BOĞAZLIYAN

Gökhan Coşar

AK Parti
%52,7
5.564 oy

Ali Ayık

CHP
%43,7
4.615 oy

Diğer

%3
385 oy
Yozgat - BOĞAZLIYAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 44 / 44
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %52,7
  • %43,7
  • %3,3
  • %0,2
  • %0,1
  • %52,7
  • %43,7
  • %3,3
  • %0,2
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
  • %35,5
  • %23,9
  • %0,8
  • %0,1
  • %39,8
  • %35,5
  • %23,9
  • %0,8
  • %0,1
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
AKDAĞMADENİ
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOĞAZLIYAN
yukleniyor
ÇANDIR
yukleniyor
ÇAYIRALAN
yukleniyor
ÇEKEREK
yukleniyor
KADIŞEHRİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYKENT
yukleniyor
SARIKAYA
yukleniyor
SORGUN
yukleniyor
ŞEFAATLİ
yukleniyor
YENİFAKILI
yukleniyor
YERKÖY
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Gökhan Coşar AK Parti
  • Ali Ayık CHP
  • İbrahim Tamer MHP
  • Fatih Demir SP
  • Nurettin Öcalan BTP
  • Katılım oranı % 89,3
  • Toplam seçmen12.271
  • Kullanılan oy10.958
  • Geçerli oy10.564
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.602
  • 30 Mar 1410.180
  • 30 Mar 149.872
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Boğazlıyan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 44 / 44
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56
  • %52,7
  • %3,3
  • %56
  • %52,7
  • %3,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %43,7
  • %43,7
  • %43,7
  • %43,7
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
AKDAĞMADENİ
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOĞAZLIYAN
yukleniyor
ÇANDIR
yukleniyor
ÇAYIRALAN
yukleniyor
ÇEKEREK
yukleniyor
KADIŞEHRİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYKENT
yukleniyor
SARIKAYA
yukleniyor
SORGUN
yukleniyor
ŞEFAATLİ
yukleniyor
YENİFAKILI
yukleniyor
YERKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Gökhan Coşar AK Parti
  • Ali Ayık CHP
  • İbrahim Tamer MHP
  • Fatih Demir SP
  • Nurettin Öcalan BTP
  • Katılım oranı % 89,3
  • Toplam seçmen12.271
  • Kullanılan oy10.958
  • Geçerli oy10.564
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.602
  • 30 Mar 1410.180
  • 30 Mar 149.872
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Boğazlıyan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BOĞAZLIYAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 44 / 44
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %52,7
    5.564 oy
  • %43,7
    4.615 oy
  • %52,7
    5.564 oy
  • %43,7
    4.615 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    3.925 oy
  • %35,5
    3.504 oy
  • %39,8
    3.925 oy
  • %35,5
    3.504 oy
  • MHP
  • SP
  • %3,3
    352 oy
  • %0,2
    24 oy
  • %3,3
    352 oy
  • %0,2
    24 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,9
    2.355 oy
  • %0,8
    76 oy
  • %23,9
    2.355 oy
  • %0,8
    76 oy
  • BTP
  • %0,1
    9 oy
  • %0,1
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    12 oy

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
    0 oy
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %1,7
    788 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %1,7
    788 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    47 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • CHP
  • BBP
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    656 oy
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
  • %1,4
    656 oy
  • %2,7
    1.218 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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