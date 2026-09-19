Seçim Yozgat AKDAĞMADENİ Seçim Sonuçları – AKDAĞMADENİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Yozgat AKDAĞMADENİ

Nezih Yalçın

MHP
%51,6
5.451 oy

Önder Gürel

AK Parti
%42,7
4.517 oy

Diğer

%5
601 oy
Yozgat - AKDAĞMADENİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %51,6
  • %42,7
  • %5,2
  • %0,4
  • %0,1
  • %51,6
  • %42,7
  • %5,2
  • %0,4
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,9
  • %51,1
  • %0
  • %8,2
  • %0,1
  • %35,9
  • %51,1
  • %0
  • %8,2
  • %0,1
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
AKDAĞMADENİ
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOĞAZLIYAN
yukleniyor
ÇANDIR
yukleniyor
ÇAYIRALAN
yukleniyor
ÇEKEREK
yukleniyor
KADIŞEHRİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYKENT
yukleniyor
SARIKAYA
yukleniyor
SORGUN
yukleniyor
ŞEFAATLİ
yukleniyor
YENİFAKILI
yukleniyor
YERKÖY
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nezih Yalçın MHP
  • Önder Gürel AK Parti
  • Nazım Altun İYİ Parti
  • Necmettin Demirel SP
  • Şaban Uçar BTP
  • Katılım oranı % 76,6
  • Toplam seçmen14.259
  • Kullanılan oy10.928
  • Geçerli oy10.569
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.447
  • 30 Mar 1411.365
  • 30 Mar 1410.942
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akdağmadeni Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %94,3
  • %51,6
  • %42,7
  • %94,3
  • %51,6
  • %42,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %5,2
  • %5,2
  • %5,2
  • %5,2
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,5
  • %0,4
  • %0,1
  • %0,5
  • %0,4
  • %0,1
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
AKDAĞMADENİ
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOĞAZLIYAN
yukleniyor
ÇANDIR
yukleniyor
ÇAYIRALAN
yukleniyor
ÇEKEREK
yukleniyor
KADIŞEHRİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYKENT
yukleniyor
SARIKAYA
yukleniyor
SORGUN
yukleniyor
ŞEFAATLİ
yukleniyor
YENİFAKILI
yukleniyor
YERKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nezih Yalçın MHP
  • Önder Gürel AK Parti
  • Nazım Altun İYİ Parti
  • Necmettin Demirel SP
  • Şaban Uçar BTP
  • Katılım oranı % 76,6
  • Toplam seçmen14.259
  • Kullanılan oy10.928
  • Geçerli oy10.569
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.447
  • 30 Mar 1411.365
  • 30 Mar 1410.942
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akdağmadeni Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AKDAĞMADENİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %51,6
    5.451 oy
  • %42,7
    4.517 oy
  • %51,6
    5.451 oy
  • %42,7
    4.517 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,9
    3.931 oy
  • %51,1
    5.595 oy
  • %35,9
    3.931 oy
  • %51,1
    5.595 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %5,2
    549 oy
  • %0,4
    42 oy
  • %5,2
    549 oy
  • %0,4
    42 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %8,2
    898 oy
  • %0
  • %8,2
    898 oy
  • BTP
  • %0,1
    10 oy
  • %0,1
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    12 oy

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
    0 oy
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %1,7
    788 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %1,7
    788 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    47 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • CHP
  • BBP
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    656 oy
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
  • %1,4
    656 oy
  • %2,7
    1.218 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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