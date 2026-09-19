31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Yozgat ÇANDIR
Mustafa Ertan Örgün
AK Parti
%47,2
1.089 oy
Tayyar Erdoğan
CHP
%34,2
788 oy
Diğer
%19
430 oy
Yozgat - ÇANDIR İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 12 / 12
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mustafa Ertan Örgün AK Parti
- Tayyar Erdoğan CHP
- Mehmet Emin Murat MHP
- Abdulvahap Yilmaz SP
- Necmi Sarıkaya BTP
- Katılım oranı % 83,5
- Toplam seçmen2.865
- Kullanılan oy2.391
- Geçerli oy2.307
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.915
- 30 Mar 142.412
- 30 Mar 142.297
- Açılan sandık
- 12 / 12
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mustafa Ertan Örgün AK Parti
- Tayyar Erdoğan CHP
- Mehmet Emin Murat MHP
- Abdulvahap Yilmaz SP
- Necmi Sarıkaya BTP
- Katılım oranı % 83,5
- Toplam seçmen2.865
- Kullanılan oy2.391
- Geçerli oy2.307
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.915
- 30 Mar 142.412
- 30 Mar 142.297
ÇANDIR Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 12 / 12
- %100
Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AkdağmadeniNezih Yalçın % 100 % 42,7 % 51,6 % 0 % 5,2 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKDAĞMADENİ Nezih Yalçın % 100 % 42,74 % 51,58 % 0 % 5,19 % 0 % 0,4 SP
- AKDAĞMADENİ (30 Mar 2014) Suphi Daştan % 51,13 % 35,93 % 2,95 % 0 % 0 % 8,21 SP
-
AraplıAdem Ertuğrul % 100 % 46,7 % 52,9 % 0 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARAPLI Adem Ertuğrul % 100 % 46,74 % 52,91 % 0 % 0 % 0 % 0,35 SP
- ARAPLI (30 Mar 2014) Osman Torun % 51,17 % 36,55 % 0 % 0 % 0 % 4,68 SP
-
AydıncıkAhmet Koçak % 100 % 48,7 % 48,5 % 0 % 2,2 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AYDINCIK Ahmet Koçak % 100 % 48,74 % 48,54 % 0 % 2,19 % 0 % 0,39 SP
- AYDINCIK (30 Mar 2014) Ahmet Koçak % 47,54 % 33,42 % 0,3 % 0 % 0 % 10,38 DP
-
BahadınYurtseven Bozdemir % 100 % 1,3 % 0 % 42,9 % 0 % 0 % 55,6 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAHADIN Yurtseven Bozdemir % 100 % 1,33 % 0 % 42,92 % 0 % 0 % 55,64 DSP
- BAHADIN (30 Mar 2014) Avni Ölger % 47,27 % 40 % 4,55 % 0 % 0 % 6,36 BBP
-
BaydiğinOsman Uslu % 100 % 47,1 % 5,9 % 0 % 0 % 0 % 46,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAYDİĞİN Osman Uslu % 100 % 47,12 % 5,92 % 0 % 0 % 0 % 46,59 BBP
- BAYDİĞİN (30 Mar 2014) Osman Uslu % 38,09 % 8,15 % 0 % 0 % 0 % 30,26 BTP
-
BelekçahanŞahin Arısoy % 100 % 85,8 % 14,2 % 0 % 0 % 0 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BELEKÇAHAN Şahin Arısoy % 100 % 85,79 % 14,21 % 0 % 0 % 0 % 0
- BELEKÇAHAN (30 Mar 2014) Şahin Arısoy % 91,07 % 4,74 % 0 % 0 % 0 % 4,19 SP
-
BoğazlıyanGökhan Coşar % 100 % 52,7 % 3,3 % 43,7 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOĞAZLIYAN Gökhan Coşar % 100 % 52,67 % 3,33 % 43,69 % 0 % 0 % 0,23 SP
- BOĞAZLIYAN (30 Mar 2014) Hamdi Erdal % 39,76 % 23,86 % 35,49 % 0 % 0 % 0,77 SP
-
ÇandırMustafa Ertan Örgün % 100 % 47,2 % 18,4 % 34,2 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇANDIR Mustafa Ertan Örgün % 100 % 47,2 % 18,42 % 34,16 % 0 % 0 % 0,22 SP
- ÇANDIR (30 Mar 2014) Mustafa Ertan Örgün % 45,76 % 22,73 % 30,52 % 0 % 0 % 0,57 SP
-
ÇayıralanÖmer Codar % 100 % 32 % 29,3 % 38,6 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAYIRALAN Ömer Codar % 100 % 32,03 % 29,25 % 38,59 % 0 % 0 % 0,06 SP
- ÇAYIRALAN (30 Mar 2014) Yasin Şahiner % 48,16 % 15,17 % 35,06 % 0 % 0 % 0,93 Bağımsız
-
ÇekerekEyyup Çakır % 100 % 48,2 % 40,6 % 0 % 10,3 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇEKEREK Eyyup Çakır % 100 % 48,21 % 40,64 % 0 % 10,32 % 0 % 0,69 SP
- ÇEKEREK (30 Mar 2014) Bedrettin Bozkurt % 52,65 % 15,21 % 0 % 0 % 0 % 30,87 DP
-
ÇiğdemliAhmet Sungur % 100 % 38,9 % 60,3 % 0,3 % 0,5 % 0 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇİĞDEMLİ Ahmet Sungur % 100 % 38,87 % 60,29 % 0,3 % 0,53 % 0 % 0
- ÇİĞDEMLİ (30 Mar 2014) İsmail Biçer % 48,74 % 37,27 % 0 % 0 % 0 % 8,77 SP
-
DedefakılıHaydar Coşkun % 100 % 63,5 % 34,9 % 0 % 1,2 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEDEFAKILI Haydar Coşkun % 100 % 63,51 % 34,91 % 0 % 1,16 % 0 % 0,42 SP
- DEDEFAKILI (30 Mar 2014) Haydar Coşkun % 85,82 % 11,86 % 0 % 0 % 0 % 1,85 SP
-
DoğankentDoğan Sungur % 100 % 71,7 % 21 % 6,1 % 0,9 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DOĞANKENT Doğan Sungur % 100 % 71,72 % 21,03 % 6,09 % 0,92 % 0 % 0,23 SP
- DOĞANKENT (30 Mar 2014) Doğan Sungur % 83,44 % 15,95 % 0 % 0 % 0 % 0,61 SP
-
EymirÇetin Mertoğlu % 100 % 39,6 % 24,4 % 0 % 0 % 0 % 35,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EYMİR Çetin Mertoğlu % 100 % 39,6 % 24,36 % 0 % 0 % 0 % 35,28 BBP
- EYMİR (30 Mar 2014) Çetin Mertoğlu % 50 % 45,77 % 0 % 0 % 0 % 3,52 SP
-
GülşehriAli Ünlü % 100 % 34,7 % 25,7 % 0 % 17,5 % 0 % 21,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜLŞEHRİ Ali Ünlü % 100 % 34,65 % 25,74 % 0 % 17,54 % 0 % 21,93 BBP
- GÜLŞEHRİ (30 Mar 2014) Cemalettin Bakır % 61,54 % 29,49 % 0,64 % 0 % 0 % 5,13 BBP
-
HalıköyZeki Şimşek % 100 % 51,5 % 48,3 % 0 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HALIKÖY Zeki Şimşek % 100 % 51,46 % 48,28 % 0 % 0 % 0 % 0,25 SP
- HALIKÖY (30 Mar 2014) Zeki Şimşek % 43,6 % 17,44 % 0 % 0 % 0 % 38,95 SP
-
Kadışehriİrfan Akın % 100 % 56,9 % 1,4 % 0 % 0,8 % 0 % 40,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KADIŞEHRİ İrfan Akın % 100 % 56,86 % 1,44 % 0 % 0,76 % 0 % 40,25 BBP
- KADIŞEHRİ (30 Mar 2014) Davut Karadavut % 47,09 % 13,18 % 0,22 % 0 % 0 % 38,98 SP
-
KarayakupAhmet Dursel Erdoğan % 100 % 48,9 % 2,1 % 0,4 % 0 % 0 % 47,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAYAKUP Ahmet Dursel Erdoğan % 100 % 48,91 % 2,07 % 0,41 % 0 % 0 % 47,77 BBP
- KARAYAKUP (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KonuklarMuammer Çetin % 100 % 43,4 % 23,4 % 0 % 0 % 0 % 32,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KONUKLAR Muammer Çetin % 100 % 43,37 % 23,42 % 0 % 0 % 0 % 32,34 BBP
- KONUKLAR (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
MerkezCelal Köse % 100 % 40,9 % 15,7 % 0 % 3,6 % 0 % 36,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Celal Köse % 100 % 40,86 % 15,65 % 0 % 3,56 % 0 % 36,86 Bağımsız
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 56,18 % 38,2 % 1,44 % 0 % 0 % 2,66 BBP
-
OluközüHasan Aydınsoy % 100 % 43 % 49,7 % 0 % 7,1 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OLUKÖZÜ Hasan Aydınsoy % 100 % 43 % 49,71 % 0 % 7,14 % 0 % 0,15 SP
- OLUKÖZÜ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
OvakentYusuf Büyük % 100 % 64,3 % 34,5 % 1 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OVAKENT Yusuf Büyük % 100 % 64,34 % 34,49 % 0,98 % 0 % 0 % 0,2 SP
- OVAKENT (30 Mar 2014) Menderes Öztürk % 58,23 % 35,32 % 0 % 0 % 0 % 2,61 SP
-
OzanMustafa İleri % 100 % 22,6 % 30,2 % 0 % 0,3 % 0 % 46,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OZAN Mustafa İleri % 100 % 22,63 % 30,24 % 0 % 0,33 % 0 % 46,14 BBP
- OZAN (30 Mar 2014) Mustafa İleri % 71,57 % 21,37 % 0 % 0 % 0 % 5,1 SP
-
ÖzükavakOğuz Ünal % 100 % 32,7 % 11 % 0,1 % 0 % 0 % 28,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÖZÜKAVAK Oğuz Ünal % 100 % 32,66 % 11 % 0,11 % 0 % 0 % 28,73 DP
- ÖZÜKAVAK (30 Mar 2014) Mustafa Çadırardıç % 55,09 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SaraykentAhmet Öçal % 100 % 44,3 % 17,7 % 0 % 1,1 % 0 % 35,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARAYKENT Ahmet Öçal % 100 % 44,3 % 17,71 % 0 % 1,08 % 0 % 35,89 BBP
- SARAYKENT (30 Mar 2014) Ahmet Öçal % 54,68 % 43 % 0 % 0 % 0 % 1,65 BBP
-
SarıkayaÖmer Açıkel % 100 % 42,4 % 54,5 % 0 % 2,5 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARIKAYA Ömer Açıkel % 100 % 42,37 % 54,48 % 0 % 2,48 % 0 % 0,53 SP
- SARIKAYA (30 Mar 2014) Ömer Açıkel % 45,49 % 51,68 % 0,59 % 0 % 0 % 1,17 SP
-
SırçalıFerit Koçyiğit % 100 % 52,9 % 46,2 % 0,9 % 0 % 0 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SIRÇALI Ferit Koçyiğit % 100 % 52,86 % 46,21 % 0,93 % 0 % 0 % 0
- SIRÇALI (30 Mar 2014) Tamer Gümüş % 49,04 % 35,96 % 0 % 0 % 0 % 11,6 SP
-
SorgunMustafa Erkut Ekinci % 100 % 33,7 % 39,4 % 0 % 5,5 % 0 % 19,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SORGUN Mustafa Erkut Ekinci % 100 % 33,69 % 39,35 % 0 % 5,55 % 0 % 19,41 BBP
- SORGUN (30 Mar 2014) Ahmet Şimşek % 55,56 % 41,25 % 0 % 0 % 0 % 1,77 SP
-
ŞefaatliMüjdat Karaca % 100 % 44,2 % 45,4 % 0 % 10,2 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞEFAATLİ Müjdat Karaca % 100 % 44,18 % 45,4 % 0 % 10,16 % 0 % 0,2 SP
- ŞEFAATLİ (30 Mar 2014) Zeki Bozkurt % 51,41 % 45,67 % 1,91 % 0 % 0 % 0,85 SP
-
Umutluİlhan Koçak % 100 % 58,1 % 41,1 % 0 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- UMUTLU İlhan Koçak % 100 % 58,05 % 41,1 % 0 % 0 % 0 % 0,85 SP
- UMUTLU (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
UzunluOkan Yaşar Elbaşı % 100 % 47,6 % 2,6 % 49,2 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- UZUNLU Okan Yaşar Elbaşı % 100 % 47,59 % 2,62 % 49,16 % 0 % 0 % 0,63 SP
- UZUNLU (30 Mar 2014) Turan Koç % 52,27 % 35,55 % 0 % 0 % 0 % 6,58 SP
-
YamaçlıŞaban Altıntaş % 100 % 44,9 % 20,7 % 1,2 % 0 % 0 % 32,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAMAÇLI Şaban Altıntaş % 100 % 44,86 % 20,68 % 1,17 % 0 % 0 % 32,57 BBP
- YAMAÇLI (30 Mar 2014) Metin Koçak % 43,38 % 20,4 % 30,95 % 0 % 0 % 1,17 SP
-
YenifakılıSoner Yalçın % 100 % 42,9 % 0 % 0 % 56,1 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİFAKILI Soner Yalçın % 100 % 42,86 % 0 % 0 % 56,15 % 0 % 0,6 SP
- YENİFAKILI (30 Mar 2014) Yalçın Karadavut % 51,87 % 21,42 % 26,12 % 0 % 0 % 0,59 SP
-
YenipazarMenderes Baran % 100 % 43,1 % 53,1 % 3,4 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİPAZAR Menderes Baran % 100 % 43,08 % 53,08 % 3,43 % 0 % 0 % 0,42 SP
- YENİPAZAR (30 Mar 2014) Cem Eser % 59,78 % 17,79 % 0 % 0 % 0 % 7,69 SP
-
YeniyerBurhan Güvenç % 100 % 38,3 % 31,2 % 0 % 0 % 0 % 30,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİYER Burhan Güvenç % 100 % 38,28 % 31,24 % 0 % 0 % 0 % 30,26 BBP
- YENİYER (30 Mar 2014) Osman Yılmaz % 55,18 % 38,77 % 0 % 0 % 0 % 2,81 SP
-
YerköyFerhat Yılmaz % 100 % 27,2 % 20,5 % 0 % 50,9 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YERKÖY Ferhat Yılmaz % 100 % 27,21 % 20,48 % 0 % 50,92 % 0 % 0,96 SP
- YERKÖY (30 Mar 2014) Mehmet Ağaoğlu % 48,89 % 47,44 % 1,56 % 0 % 0 % 1,88 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 179 / 179
- %100
-
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- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
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