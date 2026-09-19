Seçim Yozgat SARIKAYA Seçim Sonuçları – SARIKAYA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Yozgat SARIKAYA

Ömer Açıkel

MHP
%54,5
5.184 oy

Duran Cesur

AK Parti
%42,4
4.032 oy

Diğer

%4
300 oy
Yozgat - SARIKAYA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %54,5
  • %42,4
  • %2,5
  • %0,5
  • %0,1
  • %54,5
  • %42,4
  • %2,5
  • %0,5
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,7
  • %45,5
  • %0
  • %1,2
  • %0,2
  • %51,7
  • %45,5
  • %0
  • %1,2
  • %0,2
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
AKDAĞMADENİ
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOĞAZLIYAN
yukleniyor
ÇANDIR
yukleniyor
ÇAYIRALAN
yukleniyor
ÇEKEREK
yukleniyor
KADIŞEHRİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYKENT
yukleniyor
SARIKAYA
yukleniyor
SORGUN
yukleniyor
ŞEFAATLİ
yukleniyor
YENİFAKILI
yukleniyor
YERKÖY
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Açıkel MHP
  • Duran Cesur AK Parti
  • Davut Dicle İYİ Parti
  • İrfan Taşkın SP
  • İsmail Hakkı Bektaş BTP
  • Katılım oranı % 78,8
  • Toplam seçmen12.572
  • Kullanılan oy9.907
  • Geçerli oy9.516
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.588
  • 30 Mar 149.492
  • 30 Mar 149.207
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıkaya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %96,8
  • %54,5
  • %42,4
  • %96,8
  • %54,5
  • %42,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %2,5
  • %2,5
  • %2,5
  • %2,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,7
  • %0,5
  • %0,1
  • %0,7
  • %0,5
  • %0,1
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
AKDAĞMADENİ
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOĞAZLIYAN
yukleniyor
ÇANDIR
yukleniyor
ÇAYIRALAN
yukleniyor
ÇEKEREK
yukleniyor
KADIŞEHRİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYKENT
yukleniyor
SARIKAYA
yukleniyor
SORGUN
yukleniyor
ŞEFAATLİ
yukleniyor
YENİFAKILI
yukleniyor
YERKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Açıkel MHP
  • Duran Cesur AK Parti
  • Davut Dicle İYİ Parti
  • İrfan Taşkın SP
  • İsmail Hakkı Bektaş BTP
  • Katılım oranı % 78,8
  • Toplam seçmen12.572
  • Kullanılan oy9.907
  • Geçerli oy9.516
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.588
  • 30 Mar 149.492
  • 30 Mar 149.207
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıkaya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SARIKAYA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %54,5
    5.184 oy
  • %42,4
    4.032 oy
  • %54,5
    5.184 oy
  • %42,4
    4.032 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,7
    4.758 oy
  • %45,5
    4.188 oy
  • %51,7
    4.758 oy
  • %45,5
    4.188 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %2,5
    236 oy
  • %0,5
    50 oy
  • %2,5
    236 oy
  • %0,5
    50 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    108 oy
  • %0
  • %1,2
    108 oy
  • BTP
  • %0,1
    14 oy
  • %0,1
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    15 oy
  • %0,2
    15 oy

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
    0 oy
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %1,7
    788 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %1,7
    788 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    47 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • CHP
  • BBP
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    656 oy
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
  • %1,4
    656 oy
  • %2,7
    1.218 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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