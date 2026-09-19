Seçim Yozgat SORGUN Seçim Sonuçları – SORGUN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Yozgat SORGUN

Mustafa Erkut Ekinci

MHP
%39,4
11.338 oy

Mustafa Özdemir

AK Parti
%33,7
9.706 oy

Diğer

%27
7.767 oy
Yozgat - SORGUN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 109 / 109
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • BBP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %39,4
  • %33,7
  • %19,4
  • %5,5
  • %1,3
  • %39,4
  • %33,7
  • %19,4
  • %5,5
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,2
  • %55,6
  • %1,2
  • %0
  • %1,8
  • %41,2
  • %55,6
  • %1,2
  • %0
  • %1,8
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
AKDAĞMADENİ
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOĞAZLIYAN
yukleniyor
ÇANDIR
yukleniyor
ÇAYIRALAN
yukleniyor
ÇEKEREK
yukleniyor
KADIŞEHRİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYKENT
yukleniyor
SARIKAYA
yukleniyor
SORGUN
yukleniyor
ŞEFAATLİ
yukleniyor
YENİFAKILI
yukleniyor
YERKÖY
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Erkut Ekinci MHP
  • Mustafa Özdemir AK Parti
  • Üzeyir Arslan BBP
  • Nizamettin Bulut İYİ Parti
  • Mustafa Salman SP
  • Katılım oranı % 83,2
  • Toplam seçmen35.753
  • Kullanılan oy29.750
  • Geçerli oy28.811
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.940
  • 30 Mar 1427.798
  • 30 Mar 1427.054
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sorgun Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 109 / 109
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %73
  • %39,4
  • %33,7
  • %73
  • %39,4
  • %33,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %5,5
  • %5,5
  • %5,5
  • %5,5
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • Bağımsız
  • %21,4
  • %19,4
  • %1,3
  • %0,5
  • %21,4
  • %19,4
  • %1,3
  • %0,5
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
AKDAĞMADENİ
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOĞAZLIYAN
yukleniyor
ÇANDIR
yukleniyor
ÇAYIRALAN
yukleniyor
ÇEKEREK
yukleniyor
KADIŞEHRİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYKENT
yukleniyor
SARIKAYA
yukleniyor
SORGUN
yukleniyor
ŞEFAATLİ
yukleniyor
YENİFAKILI
yukleniyor
YERKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Erkut Ekinci MHP
  • Mustafa Özdemir AK Parti
  • Üzeyir Arslan BBP
  • Nizamettin Bulut İYİ Parti
  • Mustafa Salman SP
  • Katılım oranı % 83,2
  • Toplam seçmen35.753
  • Kullanılan oy29.750
  • Geçerli oy28.811
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.940
  • 30 Mar 1427.798
  • 30 Mar 1427.054
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sorgun Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SORGUN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 109 / 109
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • BBP
  • %39,4
    11.338 oy
  • %33,7
    9.706 oy
  • %19,4
    5.592 oy
  • %39,4
    11.338 oy
  • %33,7
    9.706 oy
  • %19,4
    5.592 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,2
    11.159 oy
  • %55,6
    15.030 oy
  • %1,2
    335 oy
  • %41,2
    11.159 oy
  • %55,6
    15.030 oy
  • %1,2
    335 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • %5,5
    1.598 oy
  • %1,3
    364 oy
  • %0,5
    132 oy
  • %5,5
    1.598 oy
  • %1,3
    364 oy
  • %0,5
    132 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    479 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,8
    479 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,3
    81 oy
  • %0,3
    81 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    51 oy
  • %0,2
    51 oy

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
    0 oy
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %1,7
    788 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %1,7
    788 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    47 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • CHP
  • BBP
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    656 oy
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
  • %1,4
    656 oy
  • %2,7
    1.218 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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